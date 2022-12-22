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  •   Bir Zamanların Gözde Metaverse Altcoin’iydi! Fiyatta Yükseliş Artık Mümkün Mü?

Bir Zamanların Gözde Metaverse Altcoin’iydi! Fiyatta Yükseliş Artık Mümkün Mü?

Geçtiğimiz yıl metaverse ve altcoin'leri için harika geçmişti. Geldiğimiz 2022 yılının sonunda ise derin bir sessizliğe gömülmüş gibi görünüyorlar.
21:50
22 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Decentraland (MANA) 21 Aralık’tan bu yana bir fiyat gerilemesi yaşıyor. Boğalar 0.3019 dolarda istikrarlı bir destek buldu ve bir ralli girişiminde bulundu. Ancak, boğalar 0,3101 dolarda önemli bir engelle karşılaştı. MANA boğaları engeli aşarsa, 0,3150 dolar civarında bulunan fiyat bölgesine sorunsuz bir yükselişe başlayabilirler. Ama boğalar böyle bir başarı elde edebilir mi?

Boğalar Direnci Parçalayabilir Mi?

MANA yazım saatine kadar yeni bir yüksek dip yaparak yükseliş momentumuna işaret etti. Özellikle, Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinden keskin bir şekilde değil, oldukça hafif bir şekilde yükseldi. Bu da alım baskısının istikrarlı bir şekilde artarak satıcıların etkisine karşı koyduğunu gösterdi.

Momentum devam ederse, MANA 0,3101 dolarlık direnci yeniden test edebilir veya üzerine çıkabilir. Boğalar engeli aşarsa, 26 dönemlik hareketli ortalama hedefine 0,3141 dolara odaklanabilirler.

Buna ek olarak, yönlü hareket endeksi’nin (DMI) kırmızı çizgisi (satıcılar) üstteydi ancak hafif bir eğime sahipti. Bu, satıcıların piyasada kaldıraç gücüne sahip olduğunu, ancak alıcıların yavaş yavaş zemin kazandığını gösteriyor. Trend devam ederse, boğalar engele kadar ilerleyebilir.

Bununla birlikte, ayılar hala kaldıraç gücüne sahipti. Ayıların agresif bir hareketi MANA’yı 0,3019$ civarındaki talep bölgesine itebilir ve yukarıdaki yükseliş eğilimini geçersiz kılabilir.

MANA Talepleri Düşüyor Mu?

Santiment’e göre, MANA’nın ağırlıklı duyarlılık metriği nötr seviyeye doğru yükseldi ve bu da varlık üzerindeki yatırımcı duyarlılığının arttığını gösteriyor. Ancak, MANA/USDT çifti için Binance fonlama oranı düştüğü için türev piyasasında MANA’ya çok az talep oldu.

Yine de, MANA alım satımı yapan aktif adreslerin sayısı artan fiyatlarla birlikte istikrarlı bir şekilde artış gösterdi. Bu durum işlem hacmini ve alım baskısını artırdı, dolayısıyla momentum devam ederse yükseliş trendini sürdürmeye devam edebilir. Ancak düşüş eğilimli bir BTC yapısı, MANA’yı aşağı çekebilir ve daha fazla yükseliş trendinin önünü kapatabilir. Bu nedenle, yatırımcılar BTC’nin performansını da izlemeye devam etmeliler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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