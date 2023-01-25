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Algorand (ALGO) fiyatı, 0,26 dolarlık direnç alanından çıkamadı ve uzmanlara göre kısa vadeli bir geri çekilmeye başlayabilir.

ALGO’da Yükseliş Beklentisi!

Popüler altcoin Algorand’ın fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,99 dolara ulaştığından beri geriledi. Fiyatta yaşanan düşüş, Aralık 2022’de minimum fiyatın 0,16 dolara gerilemesine neden oldu. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden ölçüldüğünde, bu düşüş %94,68 oranında bir gerilemeyi temsil ediyor. Ayrıca ciddi değer kaybı Mart 2020’de boğa koşusu başladığından beri yürürlükte olan 0,18 dolarlık yatay destek alanında bir kırılmaya neden oldu.

Mevcut konum itibariyle ALGO fiyatı 0,25 dolarlık direnç alanından çıkmaya çalışıyor. Altcoinin girişimi başarılı olursa, bir sonraki direnç seviyesi olan 0,43 dolardan yukarı doğru bir harekete başlayabilir. Öte yandan olası bir ret muhtemelen 0,18 dolar seviyesinin yeniden test edilmesine yol açabilir. Haftalık göreceli güç endeksi (RSI), yükseliş sapması oluşturduktan sonra yukarı yönlü hareket ettiğinden bir yükseliş kaydediyor.

Günlük ALGO Analizi!

Sonuç olarak 0,18 doların üzerinde bir kırılma olasılığı biraz daha yüksek olduğu belirtildi. Ancak kripto para analistlerine göre, günlük zaman çerçevesindeki teknik analizler, düşüş eğilimli bir kısa vadeli fiyat tahmini verebilir. Ayrıca yukarı yönlü hareket devam etmeden önce bir düzeltmenin gerçekleşebileceği öne sürülüyor. Bunun iki nedeni olarak ise: ALGO fiyatının kısa vadeli 0,26 dolarlık direnç alanı tarafından reddedilmesi ve günlük RSI’nın düşüş eğilimi yarattığı belirtildi.

Sonuç olarak uzmanlara göre, ALGO’da kısa vadeli bir düşüş ön görülüyor. Böyle bir düşüş hareketinde, en yakın destek alanı olarak ise 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesi ve yatay bir destek alanı tarafından oluşturulan 0,21 doların olabileceği öne sürüldü. Varsayımın aksine 0,26 doların üzerinde bir günlük kapanış, bu düşüş eğilimi gösteren Algorand kısa vadeli fiyat tahminini geçersiz kılabilir.