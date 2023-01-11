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Alarmlar Çalıyor! Solana (SOL) Rallisi Sürecek Mi? Alım Fırsatı Mı?

Solana halen bir yatırım fırsatı sunuyor mu? Bu fiyattan SOL Coin alınır mı?
19:30
11 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Vitalik Buterin’in yaktığı işaret fişeği dipten SOL Coin alanlar için yüzde 100’ün üzerinde kazanç getirdi. Popüler Ethereum rakibi FTX çöküşünün ardından yaşadığı aşırı satışlar da zayıfladığı için aniden %100’ün üzerinde yükseldi. Peki ralli devam edecek mi? Solana yatırımcılarını ilerleyen günlerde neler bekliyor?

Solana Alınır Mı?

SOL Coin fiyatı 2023 yılında BONK etrafındaki coşkunun da etkisiyle %60’ın üzerinde artış yaşadı. Ancak, SOL/USD çifti artık tükenme belirtileri gösteriyor ve tokenin önümüzdeki günlerde kısa vadeli bir düzeltme görmesi mümkün. Solana, 2022’de en büyük kaybedenlerden biri olduktan sonra 2023’te şu ana kadar en iyi performans gösteren kripto paralardan oldu. SOL’un fiyatı 29 Aralık 2022’de 8 doların altına düştükten sonra 9 Ocak’ta 17,50 dolara kadar yükseldi. Gece saat 1:30 civarında Vitalik Buterin’in “para babaları artık gitti” paylaşımı yükselişin fitilini ateşleyen şeydi.

Günlük RSI 70 bölgesine tırmandığı için aşırı alım bölgesine ulaşan altcoin için en kritik alarm burada çalıyor. Geleneksel yatırımcılar tipik olarak aşırı alım RSI’ını potansiyel bir satış sinyali olarak görür, çünkü bu gösterge tarihsel olarak alıcıların tükenmeye başladığına işaret eder. Sonuç olarak mevcut seviyelerden SOL Coin almak yaklaşan geri çekilme ihtimalinin ortasında riskli görünüyor.

Solana Coin Fiyat Grafiği

Solana Coin fiyatı kritik 17,5 dolar direncinin üzerinde kalıcılık elde edemedi. Alıcıların tükendiğini gösteren RSI verisini de göz önünde bulundurursak fiyatın 50 günlük EMA seviyesine inmesi beklenebilir. Bu da 14,5 dolara kadar bir düşüşe işaret ediyor. Eğer bu seviye de korumazsa Solana alıcıları 20 günlük EMA yani 13,35 dolar seviyesini korumak için mücadele edecek. Düşüş senaryosunun geçersiz kılınabilmesi için 17,5 dolarlık direncin üzerinde kapanışlar görmeliyiz.

Solana etrafındaki olumsuzlukları artması, daha fazla projenin rakip blockchainlere taşınması halinde 17,5 dolar direnci desteğe çevrilemeyecektir. En kötü senaryoda SOL Coin yatırımcıları 8 dolara doğru ikinci bir hareket görebilir. Bundan dolayı kritik seviyelerde stop noktaları işaretlemek faydalı olabilir. Evet Buterin’in söylediği gibi Solana “para babalarından yani kurumsallardan” büyük ölçüde kurtuldu. Ancak onların boşluğunu inanmış topluluğu ile doldurmak zorunda. Bunu yapamazsa satışları karşılayacak alıcıların kalmadığını görecek. Üstelik BONK etrafındaki coşkunun elinde sonunda sönmesi bu süreci hızlandırabilir.

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