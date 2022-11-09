Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Alameda’nın Adresleri İncelendi: Bu Altcoin’lere Dikkat! Düşüş Riski Var! 

Alameda’nın Adresleri İncelendi: Bu Altcoin’lere Dikkat! Düşüş Riski Var! 

FTX ve Alameda olayının patlak vermesinin ardından yatırımcıları iki firmanın da maddi olarak ne durumda olduğunu merak ediyor 
12:36
9 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX ve Alameda olayının patlak vermesinin ardından yatırımcıları iki firmanın da maddi olarak ne durumda olduğunu merak ediyor. Bu konuyla ilgili yapılan bir araştırma ise gerçekleri gözler önüne seriyor. 

Alameda’nın Kripto Para Durumu 

Twitter’da LookOnChain’in yaptığı açıklamalara göre Alameda’nın “0x” ile başlayan 56 adresini incelendi ve şu anda Alameda’nın net değeri 222.4 milyon dolar.  

Yapılan açıklamalarda varlıkların çoğunun birkaç adreste yoğunlaştığı ve 56 adres arasında 16 adresin net değerinin 100.000 dolar üzerinde, 13 adresin net değerinin 1 milyon dolar üzerinde olduğu ifade ediliyor.  

Açıklamalarda, stablecoin’ler hariç, ETH, BIT ve FTT’nin 1 milyon dolardan fazla değere sahip olduğu dile getiriliyor. Yatırımcıların bu tokenlara odaklanması gerekiyor çünkü Alameda bu varlıkları her an satabilir ve bu da bir düşüşü tetikleyebilir. Ayrıca SRM, OP, MATIC, MASK, SAND ve FTM’nin de göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor.  

Alameda’nın DeFi Varlıkları 

LoonOnChain paylaşımında Alameda’nın DeFi’daki varlıklarını da inceledi. Yapılan açıklamalara göre Alameda, Abracadabra’da 6.953.001 FTT (35.65 milyon dolar) tedarik etti. SushiSwap’te ise istediği zaman satabileceği 4.606.611 SUSHI (6.11 milyon dolar) stake’i bulunuyor. 

Buna ek olarak Alameda’nın DeFi’de toplam 3,64 milyon dolar borcu bulunuyor. Yapılan açıklamalara göre firma, Bastion’dan 1.088.181 NEAR (2.75 milyon dolar) borç aldı ve geri ödemedi. 

Dolayısıyla aslında tüm bu verilere bakıldığında Alameda’nın piyasada büyük bir satış baskısı oluşturma riski bulunuyor. Dolayısıyla şu anda yatırımcıların çok dikkatli olması gerekiyor ve “düşüşü satın al” yaklaşımından bir süre uzak durulmasında fayda var. Piyasa bir miktar yatışana ve FTX ile Alameda’nın akıbeti belli olana kadar belki de sadece seyirci olarak kalmak gerekiyor. 

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kritik Rapor! Tahminlerinde Yanılmayan Platform: Bu Altcoin Aralık’ta Sürpriz Yapacak!
Kritik Rapor! Tahminlerinde Yanılmayan Platform: Bu Altcoin Aralık’ta Sürpriz Yapacak!
FTX’te Parası Kalan Yatırımcılara Müjde: 5 Altcoin’de 1:1 Oranında Takas Yapılacak!
FTX’te Parası Kalan Yatırımcılara Müjde: 5 Altcoin’de 1:1 Oranında Takas Yapılacak!
Binance CEO’su CZ’den 1 Milyar Dolarlık Duyuru: SAFU’ya 3 Altcoin’de Ekleme Yapıldı!
Binance CEO’su CZ’den 1 Milyar Dolarlık Duyuru: SAFU’ya 3 Altcoin’de Ekleme Yapıldı!
Uyarılar Başladı! FTX ve Alameda’daki Kriz Bu Altcoin’in Sonunu Getirebilir!
Uyarılar Başladı! FTX ve Alameda’daki Kriz Bu Altcoin’in Sonunu Getirebilir!
Bitcoin ve Altcoin’lerin Çökmesine Neden Olan Gelişmede Sır Perdesi Aralandı: Her Şey Yalanmış!
Bitcoin ve Altcoin’lerin Çökmesine Neden Olan Gelişmede Sır Perdesi Aralandı: Her Şey Yalanmış!
Shiba İçin Korkutan Gerçekler! Yerini ve Değerini Kaybetmeye Devam Ediyor!
Shiba İçin Korkutan Gerçekler! Yerini ve Değerini Kaybetmeye Devam Ediyor!
FTT Fiyat Analizi: Düşüş Devam Edecek Mi?
FTT Fiyat Analizi: Düşüş Devam Edecek Mi?
Yine Bildi, Bundan Sonra? Bugün Yaşanan Kripto Para Düşünü Doğru Tahmin Etti!
Yine Bildi, Bundan Sonra? Bugün Yaşanan Kripto Para Düşünü Doğru Tahmin Etti!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022