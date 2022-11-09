FTX ve Alameda olayının patlak vermesinin ardından yatırımcıları iki firmanın da maddi olarak ne durumda olduğunu merak ediyor

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FTX ve Alameda olayının patlak vermesinin ardından yatırımcıları iki firmanın da maddi olarak ne durumda olduğunu merak ediyor. Bu konuyla ilgili yapılan bir araştırma ise gerçekleri gözler önüne seriyor.

Alameda’nın Kripto Para Durumu

Twitter’da LookOnChain’in yaptığı açıklamalara göre Alameda’nın “0x” ile başlayan 56 adresini incelendi ve şu anda Alameda’nın net değeri 222.4 milyon dolar.

Yapılan açıklamalarda varlıkların çoğunun birkaç adreste yoğunlaştığı ve 56 adres arasında 16 adresin net değerinin 100.000 dolar üzerinde, 13 adresin net değerinin 1 milyon dolar üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Açıklamalarda, stablecoin’ler hariç, ETH, BIT ve FTT’nin 1 milyon dolardan fazla değere sahip olduğu dile getiriliyor. Yatırımcıların bu tokenlara odaklanması gerekiyor çünkü Alameda bu varlıkları her an satabilir ve bu da bir düşüşü tetikleyebilir. Ayrıca SRM, OP, MATIC, MASK, SAND ve FTM’nin de göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor.

Alameda’nın DeFi Varlıkları

LoonOnChain paylaşımında Alameda’nın DeFi’daki varlıklarını da inceledi. Yapılan açıklamalara göre Alameda, Abracadabra’da 6.953.001 FTT (35.65 milyon dolar) tedarik etti. SushiSwap’te ise istediği zaman satabileceği 4.606.611 SUSHI (6.11 milyon dolar) stake’i bulunuyor.

Buna ek olarak Alameda’nın DeFi’de toplam 3,64 milyon dolar borcu bulunuyor. Yapılan açıklamalara göre firma, Bastion’dan 1.088.181 NEAR (2.75 milyon dolar) borç aldı ve geri ödemedi.

Dolayısıyla aslında tüm bu verilere bakıldığında Alameda’nın piyasada büyük bir satış baskısı oluşturma riski bulunuyor. Dolayısıyla şu anda yatırımcıların çok dikkatli olması gerekiyor ve “düşüşü satın al” yaklaşımından bir süre uzak durulmasında fayda var. Piyasa bir miktar yatışana ve FTX ile Alameda’nın akıbeti belli olana kadar belki de sadece seyirci olarak kalmak gerekiyor.