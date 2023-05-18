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Açılan dava detayların ortaya çıkmasını sağladı ve herkes bu kadarına da yok artık dedi. FTX kurucusunun suç dosyası kabarıyor. Kasım ayını kripto para yatırımcılarına zehreden SBF aslında göründüğü kadar şaşkın bir dolandırıcı değilmiş. Gayet planlı hareket etmiş ve iflası önceden sezmiş.

FTX Kurucusuna Dava

Mevcut FTX yönetimi 17 Mayıs 2023 tarihinde FTX‘in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, FTX’in eski mühendislik direktörü Nishad Singh ve Zixiao aleyhine dava açtı. Dava dosyalarına göre FTX Limited ve iştirakleri Alameda Research ve West Realm Shires (WRS) temsilcileri, şirketin şu anda “değersiz” olduğuna inandığı için bu davayı açıyor.

FTX’in iflas koruma başvurusundan önce Bankman-Fried, Singh ve Wang’ın Embed adında bir hisse senedi takas firması ve FINRA lisanslı broker-bayi satın aldıkları iddia ediliyor. Anlaşma FTX’in FTX Stocks adında bir hizmet başlatabilmesi için yapıldı ancak bu ürün hiçbir zaman hayata geçirilmedi. Avukatları bu üçlünün anlaşmayı yapmak için zimmetlerine geçirdikleri FTX Group hisselerinden 248.010.467 dolar kazanç elde ettiğini söylüyor.

ABD’nin Altın Çocuğu SBF

Geçtiğimiz yıl bugünlerde henüz CoinDesk’in rezerv FTT Token haberi dolaşıma girmeden önce SBF bugün çokça takip ettiğimiz Temsilciler Meclisinin müdavimlerindendi. Oldukça itibarlı, siyasi açıdan güçlü ebeveynleri vardı ve Demokratlara cömert bağışları sayesinde ona her kapı açılıyordu. Kendini ABD’nin en regüle kripto para borsasının kurucusu olarak tanıtıyordu. Bugünse düzenli denetimlerden geçen, halka açık bir şirket olan Coinbase ülkedeki bürokratların gazabına uğruyor. Geçen sene bugünlerde FTX ülkede kripto para düzenlemeleri konusunda fikri alınan bir şirketti.

Ancak görünen o ki siyasi bağışlar, güçlü ebeveynler FTX kurucusunun pisliklerini örtmeye yetmiyor. Davaya konu anlaşma 11 Kasım 2022’deki 11. Bölüm iflas dilekçesi tarihinden “sadece birkaç hafta” önce sonuçlandırıldı. Avukatlara göre Bankman-Fried, Singh ve Wang diğerlerinin yanı sıra, FTX Grubunun kontrol ve kayıt tutma eksikliğinden yararlanarak büyük bir dolandırıcılık gerçekleştirdiler. FTX Grubunun varlıklarını, evler, jetler, cömert siyasi bağışlar için harcadılar. Son golü de SBF şirket iflas etmeden birkaç hafta önce attı.

Embed hakkında neredeyse hiç durum tespiti yapmadılar ve Embed‘in kurucusu, CEO’su ve müzakere sırasında tek temsilcisi olan ve satın alma ile bağlantılı olarak kişisel olarak yaklaşık 157 milyon dolar alan Giles tarafından önerilen önemli şartları kabul ettiler. Sonuç olarak WRS, Embed için adil veya makul eşdeğer değerden çok daha fazlasını ödedi ve Giles’a satın alma işlemini hızlı bir şekilde tamamlaması için bir teşvik ödemesi yaptılar.