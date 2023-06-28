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Yatırımcılar için airdroplar özellikle ayı sezonunda can suyu gibi işe yarıyor. Bıgün bunlardan biri olacak. Airdrop avcılığı yapan büyük bir kitle var ve aylarca verdikleri emeğin karşılığını almak onlar için son derece heyecan verici. Ne kadar kazanç elde edeceğini bilmeyen uygulama testerları gibi çalışan airdrop avcılarının yüzünü bugün Maverick güldürecek.

Maverick Airdrop

Maverick Ekosistem Teşvik Programı Sezon Öncesi ödül talep detayları açıklandı. Maverick ekosistemini erken benimseyenlere ve katkıda bulunanlara ödülleri yarın Türkiye saatiyle 11:00’da dağıtılacak. MAV Token, Ethereum ve zkSync Era ağlarında mevcut olacak. Hakkedişi olanlar eğer MAV tokenlerini kilitlerse veMAV alabilecek.

30.000.000 MAV dağıtılacak ve bu toplam arzın %1,5’nini temsil ediyor. Likidite Madenciliği ve Airdrop tahsisinin ~%4,9’u yarın 11:00’da dağıtılmış olacak. Toplam 26.155 Ethereum cüzdan adresi ve 96.075 zkSync Era cüzdan adresi bu ilk airdrop’ta MAV talep edebilecek.

Maverick Ecosystem Pre-Season’a katılan cüzdan adreslerinin anlık görüntüsü 22 Haziran tarihinde alınmıştı.

Peki airdop hakkedişi hangi şartlara göre belirlendi?

TVL ve süreye göre Likidite Sağlama

Maverick Warrior Programında Contributor veya daha yüksek rollere ulaşmak

Snapshot yönetişim oylamalarına katılım

Maverick kullanıcı arayüzünü kullanarak işlem hacmi

Maverick MAVA NFT’leri tutmak

veMAV Nedir?

veMAV sahipleri için bir yönetim bonusu teşviki bulunmaktadır. MAV’ınızı veMAV almak için stake ederseniz, yönetişim teşvik programı aracılığıyla sunulan daha fazla oylama teşvikine hak kazanırsınız. Yönetişim teşvik programı için 27 Temmuz 2023 tarihinde anlık görüntü alınacaktır. Anlık görüntü anında tüm veMAV sahipleri, veMAV bakiyesine göre 10.000.000 MAV’ı orantılı olarak paylaştıracak ve bu da 4 yıl boyunca otomatik olarak stake edilecek ve onlara daha da fazla veMAV verecektir.

Maverick Nedir?

Maverick Protocol Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) tarafından desteklenen, traderlara, likidite sağlayıcılara, DAO hazinelerine ve geliştiricilere daha yüksek sermaye verimliliği ve daha fazla sermaye kontrolü sağlamak için inşa edilmiş, merkezi olmayan finans için yeni bir altyapıdır.

Binance borsasında yarın öğleden önce işleme açılacak altcoin özellikle BTC güçlü duruşunu sürdürürken talep görebilir.