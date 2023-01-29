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Kripto para yatırımcılarının gündemi bu hafta oldukça yoğun, ancak Cardano özelinde çok büyük bir gelişme yaşanacak. En büyük altcoinlerden biri olan ADA Coin şimdiye kadar ağ yükseltmelerinde ciddi artışlar yaşadı. Önümüzdeki saatler onun için çok daha önemli ve ADA Coin ciddi ralliler yapabilir. Peki ama neden?

Cardano (ADA) Yükselecek

Çok büyük ihtimalle önümüzdeki saatlerde yaşanacak önemli bir gelişme ADA Coin fiyatının artış yaşamasına neden olacak. Elbette kripto para piyasalarındaki genel iyimserliğin de devam etmesi gerekiyor. En popüler proof-of-stake projelerinden biri olan Cardano, büyük bir haftanın eşiğinde. Cardano tabanlı merkezi olmayan borsalar (DEX) MinSwap ve MuesliSwap’in yanı sıra diğer birçok merkezi olmayan finans uygulaması, çok konuşulan Djed stablecoin için bu hafta destek ekleyecek.

Aşırı teminatlı stablecoin Cardano geliştiricisi Input Output ve merkezi olmayan ödeme platformu COTI’nin birlikte geliştirdiği bir üründür. Cardano halen DeFi ve diğer alanlarda yeterince büyüme gösteremedi. Akıllı sözleşme yeteneğine 2021 sonunda ulaşan Cardano, rakiplerine kıyasla çok az aktif kullanılan uygulamaya sahip ve bu alandaki iyileştirmeler onun uzun vadeli büyümesini olumlu etkileyecek. Elbette ADA Coin de yükselecek.

Djed (DJED)

Djed (DJED) isimli stablecoin’in piyasaya sürülmesi zor durumdaki Cardano DeFi ekosistemine can suyu olması bekleniyor. DeFi ekosistemi için bir nimet olması beklenen DJED ağda daha fazla likiditeye kapı aralayacak. Ayrıca bu süreçte Cardano ekosistemindeki DEX platformlarının tokenlerinde de önemli değer artışları görülebilir. Hakkında çok konuşulan stablecoinin algoritması, %400-%800 aralığında bir teminat oranına dayanıyor. Daha açık bir ifadeyle, diğer tokenlar stablecoin’i destekleyecektir. Rezerv oranı %400’ün altına düşerse yeni DJED tokenleri basmak imkansız olacaktır. Bu da UST benzeri başarısız algo stablecoinlerden onu ayıracak en önemli özelliği olacak.

cardThe Djed stablecoin, Shen (SHEN) adlı yedek bir coin yardımıyla dolar sabitlemesini koruyabilecek. Bunun da ötesinde, ağ üzerinde gözetim dışı bir faiz oranı protokolü olan Liqwid Labs’ın önümüzdeki hafta ana ağ lansmanını yapması planlanıyor. Buranın borç alan/verenler için Cardano ağında bir merkez olması bekleniyor. Cardano‘nun yaklaşan olaylara tepki verip vermeyeceği henüz kesin değil. Kripto para birimi şu anda 0,39 dolardan işlem görüyor ve piyasa değeri 13,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.