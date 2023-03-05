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ADA Coin Alım Fırsatı Mı? Cardano (ADA) Cephesinde Önemli Gelişmeler!

En büyük altcoinlerden biri ve FTX çöküşü sırasında gördüğü fiyat seviyesine geri döndü. Peki alım yapılır mı?
09:16
5 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

ADA Coin yatırımcıları Ocak ve Şubat rallilerinde bekledikleri kadar iyi kazanç elde edemedi. Birçok rakibi fiyatını katladı. Ancak Cardano (ADA) piyasa geneline göre zayıf kaldı. Geçtiğimiz yıl yaptığı önemli güncellemelerle aşırı satışlardan kurtulan Cardano (ADA) halen FTX çöküşü sırasında bulunduğu fiyattan uzak görünüyor. Peki sırada ne var?

Cardano (ADA)

FTX çöküşü sırasında birçok altcoin dipleri gördü ADA Coin de bu dönemde 0,34-32 dolar bandına indi. Bitcoin ve altcoinlerin çoğu FTX düşüşü yaşanırken düştükleri seviyenin uzağında bulunurken ADA Coin bu seviyeye yakın işlem görüyor. LUNA çöküşünde bile 0,4 dolar seviyesini koruyan Cardano bugün 0,33 dolardan alıcı buluyor. Kasım ayına ışınlanmaya gerek yok genel piyasa yükselişine rağmen ADA Coin halen aynı fiyatta bulunuyor.

Input Output HK (IOHK) Haftalık Gelişim Raporunu yayınladı. Rakamlar, proje girişlerine odaklanan yatırımcılar için hayal kırıklığı yarattı ve geçen hafta Cardano ağında yeni bir proje başlatılmadı. Artan düzenleyici ve kanun koyucu incelemesi, geliştiricileri proje lansmanlarını duraklatmaya zorluyor olabilir.

3 Mart Raporuna Göre

  • Cardano ağında 24 Şubat’a kıyasla değişiklik göstermeyen 117 proje başlatıldı.
  • Cardano ağı üzerinde inşa edilen projelerin toplamı bir önceki rapora göre dört artışla 1.209’a ulaştı.
  • Plutus komut dosyaları toplamda 5.953’e ulaştı ve bunların 797’si Plutus V2 komut dosyalarıydı. 24 Şubat itibarıyla Plutus komut dosyaları 5.857’ye ulaştı.

Vasil hard fork’undan önce Cardano’da başlatılan proje sayısı 98’di ve Cardano ağı üzerinde 1.100 proje inşa ediliyordu.

ADA Coin Alınır Mı?

EMURGO ve USDA algoritmik stablecoin lansmanı için SEC’in stablecoinlere odaklanması gecikmeyi beraberinde getirdi. Bunların ilk çeyrekte Cardano ağında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ve Mart ayı sonuna kadar az bir vakit kaldı. Input Output HK (IOHK) güncellemeleri dikkat çekmeye devam edecek. Ancak, IOHK’nın sessizliği ADA’yı Binance, FTX ve Silvergate Bank haberlerinin etkisinde hareket etmeye zorlayacaktır.

ADA Coin için yükseliş senaryosu 0,346 dolar direnci aşıldıktan sonra gündeme gelebilir. Fiyat hali hazırda 0,339 dolar seviyesinde ve 0,322 dolarda dip yapmış gibi görünüyor. Daha düşük bir dip yapmak isterse 0,306 dolar seviyesine kadar fiyatın düştüğünü görebiliriz. ADA Coin yatırımcılarının önümüzdeki hafta yaşanacak kritik gelişmelerin fiyat üzerindeki potansiyel etkilerini de hesap ederek hareket etmesi gerekir. Kısa vadede 0,346 dolar altı kapanışlar 0,322 dolara düşüş ihtimalinin devam ettiğini gösterecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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