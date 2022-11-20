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Ripple (XRP) ve SEC davası devam ederken, yatırımcılar mahkemenin sonucunu merakla bekliyor. XRP, kripto para sektörünün odak noktası olmaya devam ediyor.

XRP, Neden Yükseliyor?

FTX krizinin yankıları sürerken, kripto para piyasası satış baskısı altında olmaya devam ediyor. Ancak SEC davasında olumlu bir gelişme olmamasına rağmen, XRP geçen hafta neredeyse %10 artışla an itibariyle 0,38 dolardan işlem görüyor. Ripple önceki haftalarda da benzer artışlar kaydetmişti. Son ralli, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un yorumlarına bağlanabilir. Garlinghouse’a göre Ripple, ticari müşterilere hizmet veren FTX’e ait şirketlerle ilgilenebilir. FTX eski CEO’su Sam Bankman-Fried, kurtarma planı için fon arayışı içerisinde. Ripple, ayrıca ayı piyasasına rağmen ekibini yeni iş alımları ile büyütmeye devam ediyor. Ancak bazı analistlere göre, Garlinghouse’un yorumlarının yanı sıra, XRP’nin değer kazanması SEC davasındaki olumlu gelişmeden de kaynaklandı.

XRP, mahkeme başkanının Ripple’ı destekleyen brifingleri onaylamasının ardından yaklaşık %10 yükseldi. Finbold analistlerine göre, XRP yükseliş eğilimi gösteriyor. XRP, son dönemde ortaya çıkan satış baskısına direnç göstermeyi başardı. CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu, XRP’nin 31 Aralık’ta 0.40 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. Özellikle SEC davası, XRP’nin geleceği için teşkil etmeye devam ediyor. Analistler, Ripple’ın davayı kazanması durumunda yeni zirveler öngörüyor. Mevcut fiyatta, XRP 0,38 dolardaki direnç seviyesini kırdı. 0,40 dolara ulaşmak için XRP’nin 0,38 dolar seviyesini tutması gerekiyor. XRP’nin ivmesini sürdürmesi durumunda ise 0.45 dolara ulaşma ihtimali var. Öte yandan, XRP 0,38 dolar seviyesini tutamazsa, 0,35 dolardaki destek seviyesine düşebilir.

Ripple-SEC Davası Ne Zaman Sona Erecek?

Garlinghouse Bloomberg’e verdiği demeçte, mahkemenin davayı önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar karara bağlayacağını söyledi. Yönetici ayrıca, mahkeme sürecini tahmin etmenin zor olduğunu, bu nedenle mahkemenin özet karar önergesine ilişkin kararını tam olarak ne zaman vereceğini tahmin edemediğini belirtti.

Garlinghouse’a göre, dava 2023’ün ilk yarısında sonuçlanacak. Ripple yöneticisi, ”bunun ilk çeyrek mi yoksa ikinci çeyrek mi olduğunu göreceğiz” dedi. Ripple geçen ay özet karar dilekçesini sunarak mahkemeden davayı reddetmesini talep etmişti. Ripple, SEC’in iddia ettiği gibi XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını vurguladı. Garlinghouse’a göre, mahkeme XRP’nin bir menkul kıymet olmadığına karar verirse, Ripple Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile anlaşmayı düşünebilir.