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Açığa Satanlar İçin Fırsat Mı? Beklenen Olmadı! Mart Bu Altcoine Yaramadı!

Herkes yükseliş beklerken o diğer altcoinlerle birlikte tersine doğru hareket ediyor. Daha fazla kayıp olası.
21:25
8 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mart ayının bu altcoin için daha fazla yükselişi tetiklemesi bekleniyordu ancak beklenen olmadı. Şubatta alanlar pişman oldu. Ay sonu gerçekleşecek mainnet güncellemesi nedeniyle beklentiler artsa da Bitcoin fiyatının Mart ayında hızla düşmesiyle birlikte umutlar suya düştü. Peki bu düşüş görünümü açığa satış yapanlar için bir fırsat olabilir mi?

Polygon (MATIC)

MATIC Coin Şubat ortasında iyi kazançlar elde etti. Ortaklıklar ve özellikle zkEVM mainnet duyurusu yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde artırdı. Ancak o zamandan bu yana piyasa yön değiştirdi ve bu kazançlar tamamen silindi. Aktif adres metriği Ocak sonundan bu yana düşerken, günlük ağ ücretleri iki haftadır azalıyor. Bitcoin fiyatındaki olumsuzluk altcoinlerde de aşırı satışları beraberinde getirdi. Üstelik MATIC Coin bu sefer istisna değildi. Fed’in yeniden sertleşeceğine dair gönderdiği sinyaller risk iştahının haklı biçimde azalmasına neden oluyor.

Talep bölgesine yaşanan güçlü düşüşün ardından MATIC’te hızlı bir toparlanma görülmedi. Bunun yerine, fiyatlar 1,15 dolar civarında seyretti ve bir kez daha düşüşe geçti. Bitcoin’in bugün 22.300 dolar altında devam eden kapanışlarını da hesaba katarsak kral kripto para biriminin 21.300 dolara kadar düştüğü senaryoda MATIC Coin daha fazla düşebilir.

MATIC Coin Yorum

Dört saatlik grafikte fiyat düşüş eğiliminde. MACD de 22 Şubat’tan bu yana sıfır çizgisinin altındaydı ve önemli bir aşağı yönlü ivme gösteriyordu. Ancak, 5 Mart’ta bir yükseliş kesişmesi oluşturarak düşüş momentumunun zayıfladığına işaret etti. A/D çizgisi son günlerde yatay hareket etti ve ne alıcıların ne de satıcıların piyasayı kontrol edemediğini vurguladı. Yine de fiyat hareketi ayıların açıkça baskın olduğuna işaret ediyordu. Daha düşük zaman dilimlerinde sırasıyla 1,18 ve 1,09 dolar olmak üzere iki direnç ve destek seviyesi bulunuyor. Kısa vadeli yatırımcılar bu seviyeleri al sat için değerlendirebilir.

Açığa satış yapanlar ise 1,09 dolar altı kapanışlarda 1 dolar ve altına doğru fiyatın devam ettiğini görebilir. 7 Mart’ta fonlama oranı negatif bölgeye geriledi. Aynı zamanda, düşen fiyatlarla birlikte Açık Faiz de yükselmeye başladı. Bu durum açığa satış yapanların piyasada hakim olduğunu gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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