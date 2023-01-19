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Endişe Artıyor! ABD’li Yatırım Şirketinden Korkutan Dogecoin Yorumu: 2023’te Hazır Olun!

Dogecoin (DOGE) yatırımcıların odak noktası olmaya devam ederken, meme coin'in 2023'teki performansı merak ediliyor.
12:40
19 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) yatırımcıların odak noktası olmaya devam ederken, meme coin’in 2023’teki performansı merak ediliyor.

Musk Etkisi, Ters Tepebiliyor!

DOGE yatırımcıları 2023’ün farklı geçeceğini düşünürken, ABD’li yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden Lyle Daly endişe veren açıklamalar yaptı. Dogecoin’in özelikle ABD’de en çok tercih edilen kripto para birimlerinden biri olmasının nedeni geçmişteki inanılmaz performansı ve Elon Musk etkisi. 2021’in ilk yarısında DOGE fiyatı %15.000’den fazla artarak dünyanın en büyük meme coin’i olmayı başarmıştı. Ancak analiste göre, Elon Musk etkisi biraz tartışmalı bir konu. Twitter kendi token projesi üzerinde çalışırken, DOGE‘ye öncelik verilmeyebilir. Ayrıca, Musk etkisi bazen tersi yönde hareket edebiliyor. Elon Musk’ın Saturday Night Live’da konuk olarak katılmasının DOGE’yi yeni zirvelere taşımasını beklerken, bunun tam tersi olmuştu.

DOGE fiyatı iki aydan kısa bir süre içinde %75’ten fazla düşmüştü. Bu nedenle 2023’te Musk etkisine güvenen yatırımcılar dikkatli olmalı. Motley Fool analistleri SEC’den gelecek baskı, Fed’in devam eden şahin duruşu, hala yüksek seviyede bulunan enflasyon ve sektördeki olası yeni krzler gibi faktörlerden ötürü  Dogecoin‘in  2023’te de büyük oranda değer kaybedeceğini belirtiyor.

Geçmiş, Ne Söylüyor?

Shiba Inu ve Dogecoin, zirvelerine ulaştıktan sonra yaklaşık %90 değer kaybetti. Uzmanlara göre, SHIB ve Bitcoin arasında yüksek bir korelasyon bulunuyor. Küresel ekonomi hala risk teşkil ederken, Bitcoin’in geleceği bile belirsizliğini koruyor. Bu süreçte, ne Shiba Inu ne de Dogecoin somut kullanım alanlarına sahip değil. Güçlü sosyal medya dinamiklerine sahip olsalar da, makro ortamın getirdiği satış baskısına yenik düşebilirler. Ek olarak, tarih, kısa bir süre içinde ay’a çıkan coin’lere karşı inanılmaz derecede acımasız davrandı.

Kısa sürede %20.000 veya daha fazla artış kaydeden altcoin’ler %93 ile %99 arasında çakıldı. Sonuç olarak, SHIB ve DOGE 2023’te değerlerinin %50’sini veya daha fazlasını kaybedecek gibi görünüyor. Ancak, Dogecoin topluluğu, Elon Musk’ın Twitter’da DOGE ödemelerini etkinleştireceğini umuyor. Önde gelen analistlere göre, DOGE’nin bir sonraki rallisi yine Musk etkisi ile ortaya çıkabilir. Ancak, hem makroekonomik şartlar hem de Musk’ın son dönemdeki tartışmalı açıklamaları, servetinin erimesi, ve birçok nedenden ötürü eleştiri oklarının hedefinde yer almadı sebebiyle durum riskli görünüyor.

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