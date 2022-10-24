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Kripto para piyasasında tünelin ucundaki ışık henüz belirmezken, ABD’li yatırım şirketi gümüş ve popüler altcoin arasındaki yüksek korelasyona dikkat çekti.

Gümüş ve XRP: Yüksek Korelasyon!

ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Investing-Haven, değerli metallerin ve kripto paraların benzer dinamikler doğrultusunda hareket ettiğini ifade ediyor. Analist Taki Tsaklanos’a göre, hem enflasyon hem de dolar ile ters orantı bu süreçte etkili oluyor. 2022’de piyasalardaki düşüş hareketinin itici gücü ABD Doları oldu. Dolar, son yılların zirvesine ulaşırken kripto para birimleri ve hisse senedi piyasası büyük darbe aldı. Şirkete göre, 4.çeyrekte doların ivme kaybetmesi cılız bir olasılık. Küresel ekonomide dinamiklerin daha fazla yerine oturması ve belirsizliğin azalmasıyla, 2023’te Fed para politikasını değiştirebilir. Dolayısıyla, uzmanlar 2023’te doların değer kaybetmesini bekliyor.

Bu bağlamda, bazı metallerin ve kripto paraların 2023’te yatırımcının radarında olması gerekiyor. Resesyon ve deflasyon endişeleri nedeniyle FED bir noktadan sonra faiz artımlarına son verebilir. Şirket, Ripple (XRP) ve gümüş arasındaki yüksek korelasyona dikkat çekerken, çarpıcı grafikler paylaşıyor. Yukarıda XRP ve gümüş grafiklerinde görüldüğü gibi, 2021’den beri hem XRP hem de gümüş arasında gerçekten güçlü bir korelasyon var. SEC davasında ve şirketin havale ve para sistemine getirdiği yenliklere, ortaklıklara ve yüksek benimsenme oranına bakan analistler, XRP’nin ve gümüşün iyi bir yatırım tercihi olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle ayı piyasasının sunduğu dipten alım fırsatı kaçırılmamalı. Çeşitlendirilmiş bir portföyün parçası olarak hem XRP hem de gümüşü düşünmek mantıklı olabilir.

SEC-Ripple Davası Ne Zaman Sona Erecek?

Ripple- SEC davası, bir yıldan uzun süredir devam ediyor. Dava, XRP fiyatına büyük darbe vurdu. Ripple yatırımcısı ve destekçileri, davanın ne zaman sona ereceğini merak içinde bekliyor. Bazı hukuk uzmanları, davanın Mart 2023’te veya daha önce sonuçlanabileceğini öne sürerken, bazı avukatlar ise davanın uzlaşma yoluyla beklenenden daha erken bir tarihte sona ereceğini iddia etti. Bununla birlikte, SEC’e karşı açılan toplu davada 72.000’den fazla XRP yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton, önümüzdeki iki ay içinde taraflar arasında bir anlaşmanın geleceğini düşünmüyor.

Avukat Deaton’ın yorumu, XRP sahiplerinin olası bir anlaşmanın ufukta olup olmadığını öğrenmek için yaptığı talebin ardından geliyor. Ripple CEO’su Brad Garlingjouse’a göre ise dava 2023’ün ortalarında bitebilir.