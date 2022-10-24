Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   ABD’li Yatırım Şirketi: Gümüşten ve Bu Altcoin’den Şaşmayın: Yüksek Korelasyon!

ABD’li Yatırım Şirketi: Gümüşten ve Bu Altcoin’den Şaşmayın: Yüksek Korelasyon!

Kripto para piyasasında tünelin ucundaki ışık henüz belirmezken, ABD'li yatırım şirketi gümüş ve popüler altcoin arasındaki yüksek korelasyona dikkat çekti. 
22:40
24 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasında tünelin ucundaki ışık henüz belirmezken, ABD’li yatırım şirketi gümüş ve popüler altcoin arasındaki yüksek korelasyona dikkat çekti.

Gümüş ve XRP: Yüksek Korelasyon!

ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Investing-Haven, değerli metallerin ve kripto paraların  benzer dinamikler doğrultusunda hareket ettiğini ifade ediyor. Analist Taki Tsaklanos’a göre, hem enflasyon hem de dolar ile ters orantı bu süreçte etkili oluyor. 2022’de piyasalardaki düşüş hareketinin itici gücü ABD Doları oldu. Dolar, son yılların zirvesine ulaşırken kripto para birimleri ve hisse senedi piyasası büyük darbe aldı. Şirkete göre, 4.çeyrekte doların ivme kaybetmesi cılız bir olasılık. Küresel ekonomide dinamiklerin daha fazla yerine oturması ve belirsizliğin azalmasıyla, 2023’te Fed para politikasını değiştirebilir. Dolayısıyla, uzmanlar 2023’te doların değer kaybetmesini bekliyor.

Bu bağlamda, bazı metallerin ve kripto paraların 2023’te yatırımcının radarında olması gerekiyor. Resesyon ve deflasyon endişeleri nedeniyle FED bir noktadan sonra faiz artımlarına son verebilir. Şirket, Ripple (XRP) ve gümüş arasındaki yüksek korelasyona dikkat çekerken, çarpıcı grafikler paylaşıyor. Yukarıda XRP  ve gümüş grafiklerinde görüldüğü gibi,  2021’den beri hem XRP hem de gümüş arasında gerçekten güçlü bir korelasyon var. SEC davasında ve şirketin havale ve para sistemine getirdiği yenliklere, ortaklıklara ve yüksek benimsenme oranına bakan analistler, XRP’nin ve gümüşün iyi bir yatırım tercihi olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle ayı piyasasının sunduğu dipten alım fırsatı kaçırılmamalı.  Çeşitlendirilmiş bir portföyün parçası olarak hem XRP hem de gümüşü düşünmek mantıklı olabilir.

SEC-Ripple Davası Ne Zaman Sona Erecek?

Ripple- SEC davası, bir yıldan uzun süredir devam ediyor. Dava, XRP fiyatına büyük darbe vurdu. Ripple yatırımcısı ve destekçileri, davanın ne zaman sona ereceğini merak içinde bekliyor. Bazı hukuk uzmanları, davanın Mart 2023’te veya daha önce sonuçlanabileceğini öne sürerken, bazı avukatlar ise davanın uzlaşma yoluyla beklenenden daha erken bir tarihte sona ereceğini iddia etti. Bununla birlikte, SEC’e karşı açılan toplu davada 72.000’den fazla XRP yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton, önümüzdeki iki ay içinde taraflar arasında bir anlaşmanın geleceğini düşünmüyor.

Avukat Deaton’ın yorumu, XRP sahiplerinin olası bir anlaşmanın ufukta olup olmadığını öğrenmek için yaptığı talebin ardından geliyor. Ripple CEO’su Brad Garlingjouse’a göre ise dava 2023’ün ortalarında bitebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Aptos’tan Solana’ya Büyük Çelme! Bakın Hangi Alanda Rakip Oldu!
Aptos’tan Solana’ya Büyük Çelme! Bakın Hangi Alanda Rakip Oldu!
XRP Avukatları SEC İle Dalga Geçti: Bunu Yapsalar Başarılı Olurlardı!
XRP Avukatları SEC İle Dalga Geçti: Bunu Yapsalar Başarılı Olurlardı!
Önemli: Coinbase ile Anlaşan Altcoin! Tam 1,6 Milyar Dolar!
Önemli: Coinbase ile Anlaşan Altcoin! Tam 1,6 Milyar Dolar!
Sıcak Gelişme: Bu Kripto Paranın Sonu Geldi! Altcoin İçin Kapatın Emri!
Sıcak Gelişme: Bu Kripto Paranın Sonu Geldi! Altcoin İçin Kapatın Emri!
Son Dakika: Coinbase Listeliyor Altcoin Uçuyor!
Son Dakika: Coinbase Listeliyor Altcoin Uçuyor!
Yıl Sonuna Kadar 270 Doları Görebilir! Bu Kripto Para Ayıda Coştu!
Yıl Sonuna Kadar 270 Doları Görebilir! Bu Kripto Para Ayıda Coştu!
İlk 100 Kripto Para Arasında ve 100 Doları Hedefliyor! Altcoine Dikkat!
İlk 100 Kripto Para Arasında ve 100 Doları Hedefliyor! Altcoine Dikkat!
Son Dakika! Devasa Borsa Bu 2 Altcoin’i Listeledi! Fiyatlar Artıyor!
Son Dakika! Devasa Borsa Bu 2 Altcoin’i Listeledi! Fiyatlar Artıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022