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ABD hükümeti aşamalı olarak elden çıkarmayı planladığı büyük miktarda Bitcoin’e sahip. Bu satışlardan bir model ortaya çıkarsa, tüccarlar bu tür olayların neden olduğu dalgalanmadan kâr edebilir.

– ABD hükümeti önümüzdeki yıl içinde BTC varlıklarını satma planları yaptı.

– Piyasalar bu satışlar nedeniyle geçici olarak etkilenebilir, ancak şu anda tüccarlar iyimser kalmaya devam ediyor.

ABD Ve Bitcoin Hedefleri

ABD hükümeti son birkaç aydır kripto alanını çok eleştiriyor. Alanı çevreleyen düzenleyici sorunlar, genel nüfusu etkileyen dolandırıcılıklarla birleştiğinde, ABD hükümetini kripto para piyasası ve Bitcoin (BTC) hakkında daha alaycı hale getirdi.

Sinizm, ABD’nin BTC varlıklarını satmaya karar vermesinin nedenlerinden birisi olarak gösterilebilir. Hükümet bu Bitcoin’leri üç vaka yoluyla elde etti. Bunlar arasında Mt.Gox skandalı, Bitfinex hacklenmesi ve James Zhong’dan Bitcoin’lerin elde edilmesi yer alıyor.

Bazıları bu yılın başlarında 14 Mart’ta satıldığı için ABD hükümeti şu anda sadece 41.491 BTC’ye sahip. Kalan kripto paralar yılın ilerleyen dönemlerinde dört parça halinde satışa sunulacak. CryptoQuant’ta piyasa izleyicisi olan Maartunn’a göre, bir yıldaki gün sayısını parça sayısına bölersek 73 gün elde ederiz. İlginç bir şekilde, ilk parça 2023’ün 73. gününde satıldı.

ABD hükümetinden bir satış modeli ortaya çıkarsa, her 73 günde bir kalan bölümlerin satışını görebiliriz. Bu da BTC fiyatları üzerinde kısa vadede olumsuz bir etki yaratarak açığa satış yapanların potansiyel olarak kâr elde etmesini sağlayabilir.

Bazı Maden Sorunları

Yatırımcıların Bitcoin’in geleceği konusunda iyimser oldukları gözlemlense de madenciler için aynı şey söylenemez. Glassnode’un verilerine göre, Madenci Çıkış Katsayısı son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum madencilerin çıkardıkları BTC’lerin büyük bir kısmını sattıklarını gösteriyor.

Ayrıca, madenciler tarafından kazanılan ücretlerdeki düşüş de bu duruma katkıda bulunan bir faktörlerden birisi olarak gösterilebilir. Elde edilen veriler, işlemlerden elde edilen toplam ücretlerin son haftalarda 1,2 milyon dolardan 653.210 dolara düştüğünü gösteriyor. Madenciler üzerinde artan satış baskısının BTC’nin ileriye dönük fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olup olmayacağını göreceğiz.