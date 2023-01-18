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ABD’den Şok Rapor! 2022, Kripto Paralarda Rekor Yılı Oldu!

Yayımlanan bir rapora göre 2022, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto paralarla ile ilgili aldığı yaptırım eylemlerinde rekor kırdığı bir yıl oldu.
10:30
18 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto paralarla ile ilgili aldığı yaptırım eylemlerinde rekor kırdığı bir yıl oldu. Cornerstone Research, 30 yaptırım eylemine ilişkin olarak yayımladığı raporda, SEC’in yüzde 70’inde dolandırıcılık ve yüzde 73’ünde kayıt dışı menkul kıymet satışı iddiasında bulunduğunu, yüzde 50’sinde ise her iki konuda iddiada bulunduğuna dikkat çekti.

Kripto Paralarla İlgili Yaptırım Eylemlerinde Yüzde 50’lik Artış

Danışmanlık şirketi Cornerstone Research‘ün yayımladığı yeni bir rapora göre, SEC, 2022’de 2021’e kıyasla yüzde 50’lik artışla kripto paralarla ilgili rekor sayıda yaptırım eyleminde bulundu.

Geçen yıl kripto paralarla ile ilgili 30 yaptırım davası ile rekor kırılırken, SEC‘in bu tür 29 dava açtığı 2020 yılı ikinci sıraya geriledi. Danışmanlık şirketi, SEC’in açtığı davalarda en sık karşılaşılan iddiaların dolandırıcılık ve kayıt dışı menkul kıymet satışı olduğunu tespit etti. Bu 30 yaptırım davasının yüzde 70’inde dolandırıcılık, yüzde 73’ünde kayıt dışı menkul kıymet satışı ve yüzde 50’sinde her iki konuda iddia söz konusu.

2022’de açılan en büyük davalar olarak ise eski bir Coinbase çalışanının, kardeşi ve arkadaşına içeriden bilgi sızdırdığı iddiasıyla yapılan suçlamalar ve Aralık ayında FTX‘in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’e karşı yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla açılan dava gösterildi.

SEC Başkanı Gary Gensler, 2022 yılında kripto paraların büyük çoğunluğunun menkul kıymet olduğunu iddia ederek dikkat çeken bir çıkışta bulunmuştu. ABD Kongre üyeleri ise geçen yıl kripto paraları düzenlemek için mevzuat çıkardı ve bazı tasarılar ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu‘na (CFTC) en büyük kripto paralar üzerinde denetim yetkisi verdi.

Cornerstone Research’ün müdürü ve raporun yazarı Simona Mola, “Görünüşe göre Gensler yönetiminde kripto paralar önemli bir öncelik olmaya devam edecek” dedi. Mola, yaptırım eylemlerindeki yüzde 50’lik artışa ve SEC’in Kripto Paralar ve Siber Birimi’ni genişletmesine de dikkat çekti.

SEC’in Yardım Talepleri Büyük Oranda Arttı

Mola ayrıca, ABD’li düzenleyici kurumun kripto paralarla ile ilgili soruşturmaları sırasında dış kurum ve kuruluşlardan aldığı yardımdaki artışın da şaşırtıcı bir bulgu olduğuna dikkat çekti. Rapora göre SEC, 2013’ten 2022’ye kadar 127 yaptırım eyleminden 56’sında dış kurum ve kuruluşlardan yardım aldı.

Mola, “Gensler yönetiminde SEC, kripto paralara yaptırım uygulama eylemlerinde giderek daha fazla sayıda uluslararası otoriteden yardım aldı; bu muhtemelen SEC’e ek olarak sektörü düzenleyen ABD’li kurumlarının sayısının bir yan ürünü, ancak aynı zamanda genellikle ulusal sınırları aşan belirli davaların artan karmaşıklığının bir yan ürünü.” dedi.

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