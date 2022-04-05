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ABD Kripto Para Açıklaması! Tarih ve Saat Verildi!

Kripto para paralarla alakalı yasal çerçeve netleşiyor. Kritik açıklamanın detayları belli oldu.
20:04
5 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Piyasalardaki düzenleyici belirsizliğin bu yıl ortadan kalması bekleniyor. ABD’li yetkililer harekete geçti. Hazine Bakanı Janet Yellen, çarşamba günü ilk kez bir konuşmada kripto politikasını ve düzenlemesini tartışacak. Akşam saatlerinde gelen haber piyasadaki volatilitenin artabileceğine işaret ediyor. Yarın Bitcoin ve altcoinler ani fiyatlamalar yapabilir.

Janet Yellen Kripto Para Açıklaması

Yellen, Washington’daki Amerikan Üniversitesi’nde perşembe günü düzenlenen bir etkinlik sırasında Hazine Bakanlığı’nın kripto para birimlerini ekonominin yükselen bir parçası olarak nasıl gördüğünü özetleyecek. Türkiye saatiyle 17:30’da konuşma yapacak olan Yellen’in, Başkan Joe Biden’in sektör üzerinde daha fazla inceleme yapılmasını gerektiren yürütme emrinde ifade edilen bazı duyguları yansıtması bekleniyor.

Hazine’den salı günü yapılan açıklamaya göre;

“Sekreter Yellen, dijital varlıkların sorumlu inovasyonunu teşvik eden ve oluşturabilecekleri riskleri uygun şekilde değerlendiren kapsamlı bir politika çerçevesi için açıklamalarda bulunacak”.

Kripto Para Düzenlemesi

Hazine, Beyaz Saray ve federal düzenleyici kurumlar geçen yıldan bu yana kriptoya, özellikle de stablecoinlere artan bir ilgi gösteriyor. Hazine Bakanlığı, Başkan’ın Finansal Piyasalar Çalışma Grubu’ndan, ABD hükümetinin dolar destekli sabit paralar için kurallar oluşturmaya yönelik açılış salvosunu belirleyen geçen yılki raporunun hazırlanmasında etkili oldu.

ABD’li düzenleyiciler, hükümetin bankaları denetlediği şekilde, stablecoin ihraççılarını yöneten yolun yeni kurallarını yetkilendirmek için Kongre’ye büyük ölçüde güveniyorlar. Milletvekilleri sonuç üretemezse, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Federal Rezerv dahil kurumlar, konseyin yetkileri üzerindeki sınırlamalara rağmen yeni gözetimi zorlamak için başka bir kanalı (Finansal İstikrar Gözetim Konseyi olarak bilinen üst düzey düzenleyicilerin şemsiye grubu) kullanmayı planlıyor.

Fed başkanı olduğu süre boyunca kripto paralara mesafeli olan Yellen, o zamandan bu yana kripto paraların Amerikalıların yatırımlarında giderek daha önemli roller oynadığını kabul eden daha dikkatli bir dil kullanmaya başladı.

Çin’in kripto para yasakları sonrasında ABD, daha ılımlı bir tavır sergilemeye başladı. Kripto paraları, yatırımcıları kızdırmadan düzenlemek isteyen ABD’li yetkililer 2023 ortasına kadar belirsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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