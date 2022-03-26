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ABD Hazine Bakanından Önemli Açıklamalar: Kripto Regülasyonlarında Son Durum!

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto düzenlemeleri konusunda yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirerek regülasyonların önemine vurgu yaptı.
09:11
26 Mart 2022
ABD'den Önemli Hamle! Bu Eyalet, Kripto Paraları Yasal Para Birimi Olarak Kabul Edecek Mi?
Yazar: Ali Eren Girişken

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, CNBC’nin Squawk Box programında kripto düzenlemeleri ile ilgili fikirlerini paylaştı. Yellen, kripto para birimlerinin geniş çapta tercih edilen bir yatırım aracı olduğunu ifade ederek yasal düzenlemelerin çeşitli riskleri ortadan kaldırabileceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in Açıklamaları

Yellen, kripto para birimlerinin seneler içerisinde hızla büyüdüğünü ve birçok Amerikalının yatırım kararlarında önemli bir rol oynadığını ifade ederek sözlerine başladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden’ın yakın zamanda imzaladığı ve büyük ölçüde kripto düzenlemelerine yön verecek yürütme emrine de vurgu yaptı. Söz konusu yürütme emrinin önemine dikkat çeken Yellen, bu yaklaşımın ülke adına önemli faydalar sağlayabileceğini ve ekonomiye yönelik bazı tehditleri ortadan kaldırabileceğini dile getirdi.

Yellen, kripto para birimlerinin birtakım önemli faydalarının da olduğunun altını çizse de finansal istikrar, tüketicinin korunması, yatırımcının korunması ve yasa dışı işlemlerin önlenmesi adına çeşitli endişelerinin de olduğunu söyledi.

Yellen, “Sağlıklı İnovasyon” Vurgusu Yaptı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gerekli yasal düzenlemeler doğrultusunda kripto para birimlerinin finansal sistemler üzerinde iyileştirici bir etkisi olabileceğini ifade etti. Yellen, ifadelerinde “sağlıklı inovasyon” vurgusu yaptı:

“Ödeme sistemindeki yeniliğin, sağlıklı bir inovasyon olabileceğini biliyoruz. Sağlıklı inovasyonun büyüyebileceği düzenleyici bir ortam yaratacak önerileri gündeme getirmek istiyoruz. “

Genel olarak Yellen, kripto para birimlerinin önemli bir inovasyon olduğunu, finans sistemi üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini ve ABD’de çok sayıda yatırımcı tarafından belirlendiğini, ancak finansal istikrarsızlık başta olmak üzere çeşitli endişelerinde olduğunu ifade etti. Bu bağlamda Yellen, yasal düzenlemelerin önemine dikkat çekerek “sağlıklı inovasyon” vurgusu yaptı.

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