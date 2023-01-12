Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinin heyecanıyla hızla 18.200 doların üzerine çıktı. Avalanche ise dün verdiğimiz son dakika ortaklık haberinden kısa süre sonra büyük bir yükseliş yaşadı. Avalanche ekosistemindeki JOE ise günün en iyi kazandıran altcoinlerinden oldu. Özellikle düşük hacmi ve tarihi dip fiyatına yakın olması nedeniyle JOE Token için bu hareket zaten bekleniyordu.

ABD Enflasyon Verisi

Evet saat 16:30 ve kritik enflasyon verisi açıklandı. Son gelen PMI verisi ekonomideki soğumaya hatta resesyon riskine işaret ediyordu. Şubat ayında yapılacak toplantıda agresif bir faiz artışının bu PMI verisi nedeniyle yapılamayacağını günler önce söylemiştik. Enflasyonun öncü göstergeleri de devam eden bir düşüşe işaret ettiği için bu hafta kripto paralar yaklaşık 50 milyar dolarlık büyüme yaşadı. 2022 yılı kesinlikle zor bir dönemdi ve geçmişteki fiyat hareketleri bize 2023 yılında Bitcoin’in daha iyi performans göstermesi gerektiğini söylüyordu.

Enflasyon verisi açıklandı;

ABD Yıllık Enflasyon Açıklanan: %6,5 (Beklenti: %6,5 Önceki: %7,1)

Bitcoin ve altcoinler bu verinin açıklanmasının ardından hareketlendi. İşsizlik verileri de açıklandığı için genel bir değerlendirme birazdan buradan paylaşılacak. Aylık TÜFE verisi %0,1 oranında düştü ancak beklenti dahilinde gelen veri şimdilik bir heyecan oluşturmadı. Yatırımcılar beklentinin altında bir rakamın açıklanmasını umuyordu. Şimdilik Bitcoin fiyatı 18.050 dolara düştü. Birkaç dakika içinde fiyatının yönünü tayin etmesi bekleniyor. Ancak düşen veri orta vadede altın, kripto ve Bitcoin için olumlu görünüyor.

Kripto Paralar Ne Olur?

Enflasyon verisi beklenti dahilinde geldi ve Fed önümüzdeki toplantıda bunu temkinli bir sevinçle karşılayacaktır. Eğer beklenti altı gelseydi bu çok daha büyük bir hareketi tetikleyebilirdi. Fed önümüzdeki toplantıda 25bp faiz artışı yapmayı planlıyor ve yılın geri kalanı için maksimum 75bp daha artış yapması bekleniyor. Şimdi son gelen işsizlik maaşı başvurularının beklenti altı gelmesini de göz önünde bulundurursak ekonomideki soğuma halen istenen seviyede değil. Yani Fed’in hamlelerinin piyasada etkileri hissedilmeye başlansa da henüz istenen seviyeye ulaşmadı.

Bu da demek oluyor ki Fed, Şubat başında yapacağı toplantıda piyasadaki aşırı iyimserliği körükleyecek açıklamalar yapmamaya gayret edecek. Nitekim Powell, sonra yaptığı açıklamada “aşırı iyimserliğin” hamlelerinin etkilerini zayıflatma riskinden bahsetmişti. Dolar endeksi yazı hazırlandığı sırada 102 seviyesine kadar düştü. Eğer bu ivme devam ederse önümüzdeki günlerde 20.000 dolara doğru hareket eden bir Bitcoin fiyatı görebiliriz.