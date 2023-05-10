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ABD Başkanı, Cumhuriyetçileri Kripto Fedailiğiyle Suçladı!

22:05
10 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Biden son hamlesiyle Cumhuriyetçileri köşeye sıkıştırmak isterken istemediği sonuçlar doğabilir. Dün yaptığı açıklamada 18 milyar dolarlık ek kazanç için kripto paraların vergi boşluklarını kapatmak istediğini söyledi. Biden bunun Cumhuriyetçiler tarafından engellendiğini savundu.

Öte yandan kripto para yanlısı olmakla suçlanan Cumhuriyetçiler Bitcoin ve kripto paralar için iyi bir sonuç doğurabilir. Eğer süreç önümüzdeki yılki propaganda döneminde de bu şekilde devam ederse seçimi kripto yanlıları kazanabilir.

Cumhuriyetçiler özellikle FTX çöküşünün ardından kripto para piyasalarına karşı daha ılımlı yaklaşıyor. Aşağıdaki videoda bu konuyu enine boyuna ele alıyoruz. Detayları videodan izleyebilirsiniz.

 

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