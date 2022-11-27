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6 Metavarse Kripto Parası! 2023’ün Yıldızı Olabilirler!

Metaverse neden başarılı olacak? Yatırımcıların dikkatini çekebilecek 6 metaverse token ne işe yarıyor?
21:30
27 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Altcoinler kendi arasında onlarca farklı gruba ayrılıyor. En popülerlerinden biri de metaverse odaklı olanlar. Oyunlarla bir çocuğumuz saatlerimizi harcıyoruz. Zaman su gibi akıyor ve eğlence için imkanı olanlar oyun içi öğelere binlerce lira harcıyor. Metaverse buradaki hazzı daha ileri taşımak için hedefleniyor ve filmlerde işlenen temalar önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek.

Metaverse Neden Başarılı Olacak?

Bugün dünyada 8 milyar insan var ve internet kullanıcılarının sayısı bu yıllık bazda 178 milyon arttı. Toplam kullanıcı sayısının ise 5,03 milyar olduğu düşünülüyor. Milyarlık sosyal medya kullanıcıları bize dijital dünyanın ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. İnternete doğan nesil ve onlardan sonra gelenler buranın nasıl bir dünya olduğunu çok iyi biliyor. Hatta babalarımız, büyük babalarımız bile interneti keşfetmeye meraklı ve sosyal medyada çoğumuzdan fazla zaman geçiriyorlar. Peki insanlar internette neden zaman geçiriyor? Bir gerçek dünya var ve orası azınlıkların yaşadığı kadar eğlenceli bir dünya değil. İnsanların bir kısmı istedikleri zaman gezip göremeyecekleri yerleri internetten keşfediyor. Beğenilme ihtiyaçlarını sosyal medya hesaplarındaki çevreleriyle karşılıyorlar. Metaverse bunu bir adım daha ileri taşıyor.

Yaşadıkları gerçek dünyadan azınlıklar kadar zevk almayan insanlar daha eğlenceli, sanal bir dünyada vakit geçirebilir. Burası onun ütopyası olabilir, dahası kendisiyle aynı gruptaki insanlarla bu sanal dünyada dilediği birçok şeyi yapabilir. Filmlerde bu anlatıyı çok farklı pencerelerden bize zaten yıllarca izlettiler. Şimdi kurgulanan geleceğin gerçekleşme zamanı gibi görünüyor. Facebook bugün nasıl milyarlık kullanıcıya sahipse, nasıl insanların belli açılardan tatminini sağladığı için bu denli başarılıysa, metaverse anlatısı da bunu başaracak. Yıllar sonra trilyon dolarlık bir endüstriye dönüşecek. İnsanlar bugün nasıl internete pahalı/ucuz/kaliteli/kalitesiz cihazlardan erişebiliyorsa. Nasıl aynı interneti kullanabiliyorsa benzer şekilde pahalı/ucuz/kaliteli/kalitesiz VR/AR cihazlarıyla internetin bir sonraki aşamasına Web3 ve metaverse’e bağlanabilecek.

Keşke gelecekte devletler savaşlarını metaverse üzerinden yapsa, insanlar metaverse ile gerçek hayatın acımasızlıklarından biraz uzaklaşsa ve gerçek dünyamız bu ütopyayı yaşayanların eliyle daha iyi bir yere evrilse.

4 Metaverse Kripto Parası

Felsefesi, heyecanı ve hayalleri güzel fakat unutmamalıyız ki bugünler metaverse ve Web3 evriminin oldukça erken dönemleri. Yani aşağıda ismini zikredeceğimiz projelerin bir kısmı ve hatta belki hepsi birkaç yıl içinde yok olacak, gerçek talep gören metaverse uygulamaları bugün adını bile bilmediğimiz isimlerin eliyle hayata geçirilecek. Belki de aşağıdaki uygulamadan birkaçı yüz milyarlarca dolarlık dev ekosistemler inşa edecek. Kim bilebilir?

Decentraland

Decentraland, sınırsız özelleştirmeler sunan en iyi Metaverse kripto paralarından biridir. Ethereum üzerinde inşa edilmişti. Yatırım perspektifinden bakıldığında, tokena gerçek bir fayda sağlayan kendi kripto parası MANA’ya sahip.

The Sandbox

Decentraland’dan sonra Sandbox, 2023’te yatırım yapmanız gereken en iyi metaverse kripto paralarından biri olabilir. Sandbox, 2012 yılında ilk oyununu piyasaya sürerek Decentraland’den önce piyasaya sürüldü. Zamanla genişledi ve metaverse doğru daha fazla odaklandı.

Axie Infinity

Axie Infinity, oyna-kazan oyunları için en iyi Metaverse kripto paralarından biridir. Axie Infinity, AXS olarak bilinen kendi yerel tokenına sahiptir. Kasım 2021’de, token yaklaşık %110.000’lik bir büyüme görmüştü.

Enjin Coin

Yatırım yapmak için daha ucuz bir metaverse kripto para arıyorsanız, Enjin Coin incelenebilir. NFT alım ve satımında sorunsuz, kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Enjin, metaverse yolculuğuna 2021 yılında başladı ve 100 milyon dolar topladı.

Render Token

Bu daha çok metaverse odaklı girişimlerin ihtiyacı olan GPU alanıyla ilgileniyor. GPU gücü tedarik eden proje metaverse platformlarına iyi bir hizmet verebilir. Token, 2020 yılında yalnızca 0,05 dolar fiyatla piyasaya sürüldü. O zamandan bu yana değeri 8,76 dolara yükseldi. Peki insanlar neden Google Cloud veya Amazon’dan bu hizmeti almasın? Eğer Web3 evrimlerini tamamlarlarsa elbette orada da tekelleşebilirler ve Render projesine ihtiyaç kalmayabilir.

Bloktopia

Bloktopia, VR özelliklerine sahip ilgi çekici bir metaverse projesidir. 3D sanal platformu, kullanıcıların kat alanı satın alabileceği 21 katlı bir bina şeklini alıyor. Burada oyun oynayabilir veya trade yapabilirsiniz. Binance da buradan yer kiralamıştı. Fiyatı ilk listelendiği dönemki rakamlara yakın bir seviyeye düştü iyi bir giriş fırsatı olabilir. Elbette paranız sıfıra da gidebilir. Tüm karar ve sorumluluk sizindir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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