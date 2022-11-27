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6 Aydır Hep Bilen Gizemli Analist: 10 Kripto Parada Buna Hazır Olun!

Tahminlerde bulunmak eğlencelidir ancak zaman bazen sizi haksız çıkarır. Popüler gizemli analist neler bekliyor?
08:30
27 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mayıs ayından bu yana kripto para yatırımcılarını hayrete düşürecek ölçüde bu analist ne dese çıkıyor. Bitcoin onu izliyor. Bu korkutucu çünkü dediklerinin gerçekleşme ihtimaline odaklanan ve buna göre yatırım stratejisi belirleyen yatırımcıların da sayısı hızla artıyor. Bu durum piyasa onun beklentisi dışında hareket etmeye başladığında birçok yatırımcıyı üzecek.

Kripto Para Analisti Capo

Mayıs 2022’de Bitcoin (BTC) çöküşünü öngören ve yaygın olarak takip edilen bir kripto analisti, en büyük 10 kripto paranın çok büyük kayıplar yaşayabileceğini düşünüyor. Yaklaşık 700 bin takipçiye ulaşan analist en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum’un kripto parası ETH için 600-650 dolar seviyesine kadar düşüşün gerçekleşebileceğini söylüyor.

ETH yazı hazırlandığı sıra 1200 doların üzerinde alıcı buluyor ancak eğer Capo yine bilirse fiyat yaklaşık %50 eriyecek. Stratejist daha sonra dikkatini, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’ın BNB’sine çeviriyor. Capo, BNB’nin 250 doların altına inmesi ve bunu direnç olarak teyit etmesi halinde tokenın 125 ila 135 dolar aralığına düşeceğini öngörüyor. BNB şu dakikalarda 310 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Kripto Para Uzman Yorumu

Capo, Ethereum ve BNB’de düşüş yönlü pozisyon alırken Santiment ETH de dahil olmak üzere kripto piyasalarının toparlanmaya hazır olduğunu iddia ediyor. Özellikle ETH balinalarının yaptığı tarihi birikimi dün detaylarıyla paylaşmıştık. Santiment yatırımcıların şu anda kripto konusunda düşüş eğiliminde olduğunu ve bunun da piyasaların sıçrayabileceği bir atmosfer yaratabileceğini vurguluyor. Peki bunu nasıl ölçüyorlar? Sosyal medyadaki kripto odaklı paylaşımların kapsamlı analiziyle bu yapılabiliyor. Kasım ayında kripto platformlarında ‘ölü’ kelimesi hızla dolaşmaya başladı. Düşüş eğilimi gösteren kelimelerden biri olarak bu, yatırımcıların piyasadan artık zararla uzaklaşmaya başladığını gösteriyor. Sosyal medyada %80-90 zararına satış yapıp uzaklaştığını söyleyen yatırımcıların yorumlarını da fazlasıyla görebilirsiniz. Bu duygu durumu genellikle piyasa dibe yaklaştığında ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca Capo’nun son 6 aylık doğru tahminleri onu bugün bir mucizeye dönüştürmüş olsa da popüler analistimiz 2021 yılında BTC fiyatının 500 bin dolara kadar ulaşabileceğinden bahsetmişti. Ancak Capo BTC 40.000 dolara inene kadar piyasaların yükselişine devam etmeyeceğine ikna olmadı. Bugünlerde de BTC için 13.500 dolarlık seviyeleri beklerken Bitcoin yeniden 40.000 doları aşabilir mi? Bu eğlenceli olurdu.

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