İngiltere'nin en büyük varlık yönetimi şirketlerinden biri olan Abrdn (ABDN), ülkenin ilk ve tek düzenlenmiş dijital menkul kıymetler borsası Archax'a yatırım yaptığını duyurdu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

İngiltere‘nin en büyük varlık yönetimi şirketlerinden biri olan Abrdn (ABDN), ülkenin ilk ve tek düzenlenmiş dijital menkul kıymetler borsası Archax’a yatırım yaptığını duyurdu. Archax bugün yaptığı açıklamada, Edinburgh, İskoçya merkezli şirketin şu anda dijital menkul kıymetler borsası Archax’ın en büyük hissedarı olduğunu belirtti. Abrdn, konuya ilişkin olarak gönderilen bir e-postada aldığı hisselerin büyüklüğü veya hisselerin karşılığında ne kadarlık bir ödeme yapma taahhütünde bulunduğunu açıklamayı reddetti.

Devlerin Dijital Varlık Endüstrisine Akını

Geleneksel finans sektöründe faaliyet gösteren irili ufaklı birçok varlık yönetimi şirketlerinin her geçen gün dijital varlık endüstrisinden faydalanmanını yollarını aradığı ve bu bağlamda adımlar attığına tanık olunuyor. Abrdn’in bugünkü duyurusu, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock‘un (BLK), dev kripto para borsası Coinbase (COIN) ile giriştiği ortaklıkla ABD’li kurumsal yatırımcıları için özel bir Bitcoin fonunu başlatmasından saatler sonra geldi.

Archax, geleneksel finans ile dijital finans arasında köprü görevi görerek kurumsal yatırımcılar için Blockchain tabanlı dijital varlıklara erişimin önünü açmayı hedefliyor. 2020’nin Ağustos ayında İngiltere Mali Davranış Otoritesi’nden (FCA) lisans alan dijital menkul kıymetler borsası, ülkede bunu yapan ve dijitalleştirilmiş menkul kıymetler (gerçek dünya varlıklarının token’ize edilmesi) alım satımına aracılık eden ilk borsa oldu.

Abrdn CEO’sundan Açıklama

Abrdn CEO’su Stephen Bird, yapılan yatırıma ilişkin yaptığı açıklamada “Archax, finans sektöründe bir sonraki beklenen yüksek oranlı büyümede (aynı gün uzlaşma ile dijital ve token’ize edilmiş menkul kıymetlerin kullanımı) en umut verici İngiliz oyuncularından biri.” ifadelerini kullandı. Bird, bu anlamda dijital yatırım pazarının büyümesinin kripto paralardan çok daha büyük ve önemli olduğunu belirtti.

Yönetimi altında 464 milyar İngiliz sterlininden (564 milyar dolar) fazla varlık bulunan Abrdn, yatırımcıların Archax’ı dijital menkul kıymetlerdeki yatırım fırsatlarına bir yol olarak kullanmasını ve geleneksel varlıkların token’izasyonu yoluyla mevcut yatırım ürünlerini yeni bir şekle sokmasını bekliyor.

Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören Abrdn hisseleri yazım sırasında yüzde 0,17 yükselişle 173,15 İngiliz sterlini oldu.