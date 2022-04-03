X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   5 Altcoin, Fiyatları Dipte! Kripto Kahini Fırsat Var Dedi!

5 Altcoin, Fiyatları Dipte! Kripto Kahini Fırsat Var Dedi!

Bu 5 altcoin çok ucuz dedi ve uzun vadeli yatırım yapılabilecek projeleri açıkladı.
14:10
3 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para analistlerinin bir kısmı milyonlarca insan tarafından takip ediliyor ve paylaştıkları altcoinler kimi zaman güzel kazanç getirebiliyor. Elbette bunların bir kısmını reklam için paylaşıyorlar ve hype bittikten sonra fiyatları düşüyor. Market Mobster analistleri şu anda fiyatı dip seviyelerde olan ismini daha önce duyduğunuz 5 altcoini paylaştı.

Moonbeam (GLMR)

Listede adı geçen ilk altcoin Moonbeam (GLMR). Moonbeam, Polkadot üzerinde Ethereum uyumlu bir akıllı sözleşme parachainidir. Substrate tabanlı bir ortamda Solidity projeleri oluşturmak veya yeniden dağıtmak için popüler Ethereum geliştirici araçlarını kullanmayı kolaylaştırır.

Şunları söyledi;

“Bu altcoin, uzun vadeli yatırımcılar için uygundur. Esasen Moonbeam, Polkadot (DOT) üzerindeki Ethereum Sanal Makinesidir. Bu nedenle, bu izne sahip bir layer1 blockchain örneği olan Avalanche (AVAX), Solana (SOL) ile karşılaştıracaksanız, işlerin uzun vadede nasıl gittiğini görmek oldukça ilginç olacak. Bu proje kesinlikle çok daha ileri gidebilir”.

Reserve Rights (RSR) ve Cardano (ADA)

Reserve Rights, Huobi Prime platformunda başarılı bir IEO (İlk değişim teklifi, ICO gibi düşünebilirsiniz) yaptı. Mayıs 2019’da başlatılan çift tokenli bir stablecoin platformudur. Ana ağdaki çalışmalar devam ediyor ve %78’i bitti. Analistle bu projenin de uzun vadede iyi bir getirisi olabileceğini düşünüyor.

En büyük hisse kanıtı (PoS) akıllı sözleşme platformu olan Cardano (ADA) büyümeye devam ediyor. Fiyat 1 dolar seviyesinin üzerinde yeniden tutunmaya başladı ve analistlere göre fiyatı halen ucuz. Uzun vadede ADA için ciddi fiyat beklentileri bulunuyor.

Oasis Network (ROSE) ve VeChain (VET)

Oasis Network (ROSE). Oasis, önde gelen gizlilik etkin ve ölçeklenebilir layer1 blockchain ağıdır. Web3, DeFi, GameFi, NFT, Metaverse, veri tokenizasyonu ve DAO’lar için yeni nesil bir temel sağlamak üzere yüksek verim ve düşük gaz ücretlerini güvenli mimariyle birleştirir.

“Oasis, web3’ü ileriye taşıyacak, onu ölçeklendirecek ve bebeklikten olgunluğa kadar geliştirecek. En iyi endüstri destekçileri tarafından desteklenen Oasis, kısa süre önce ağ üzerinde inşa edilecek projeleri desteklemek için 200 milyon dolarlık Ekosistem Fonu’nu duyurdu ve Binance ile CryptoSafe Alliance, BMW Group gibi çok sayıda ortağa sahip”.

VeChain (VET), çok yönlü, kurumsal düzeyde bir L1 akıllı sözleşme platformudur. VeChain, blockchain uygulamalarını keşfetmek için bir dizi işletmeyle birlikte çalışan özel bir konsorsiyum zinciri olarak 2015 yılında başladı. VeChain, 2018’de VET senedini kullanarak kendi ana ağını başlatmadan önce, 2017’de ERC-20 tokeni VEN ile halka açık blockchaine geçişine başlayacaktı. Analistler VET’in agresif fiyatlamalar yaptığını ve şu an ucuz olan fiyatın değerlendirilebileceğini söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Axie Infinity (AXS) Yorumları! AXS Yükselir Mi?
Axie Infinity (AXS) Yorumları! AXS Yükselir Mi?
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Bitcoin ve İki Altcoin İçin Ralli Başlayabilir!
Bitcoin ve İki Altcoin İçin Ralli Başlayabilir!
Düşüşü Bilen Analist: Binance’de Bulunan Bu 2 Altcoin ATH’ye Hazır!
Düşüşü Bilen Analist: Binance’de Bulunan Bu 2 Altcoin ATH’ye Hazır!
Altcoin’lerde Son Durum: Zilliqa, APE ve GTO
Altcoin’lerde Son Durum: Zilliqa, APE ve GTO
ETH Balinaları Hücum Etti: En Çok Alınan 5 Altcoin!
ETH Balinaları Hücum Etti: En Çok Alınan 5 Altcoin!
Santiment, Balina Aktivitelerindeki Artışa İşaret Etti: Bu Altcoin’ler Öne Çıkıyor!
Santiment, Balina Aktivitelerindeki Artışa İşaret Etti: Bu Altcoin’ler Öne Çıkıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Tekstil Sektörü de Metaverse'e Dahil Oldu! Türk Tekstilciler'den Önemli Hamle
Blockchain Tabanlı Play-to-Earn Oyunları, Gaming Sektörüne Nasıl Bir Yön Çizecek?
Fluffy Polar Bears NFT Müjdeyi Verdi! Iceverse Nedir?
NFT Platformu 3 Ayda Milyon Dolarlık Yatırım Aldı!
NFT’ler İçin Yeni Dönem: Kredi Kartı İle Ödeme Bu Platformda Başladı!
Son Teknik Analizler
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022