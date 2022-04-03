Bu 5 altcoin çok ucuz dedi ve uzun vadeli yatırım yapılabilecek projeleri açıkladı.

Kripto para analistlerinin bir kısmı milyonlarca insan tarafından takip ediliyor ve paylaştıkları altcoinler kimi zaman güzel kazanç getirebiliyor. Elbette bunların bir kısmını reklam için paylaşıyorlar ve hype bittikten sonra fiyatları düşüyor. Market Mobster analistleri şu anda fiyatı dip seviyelerde olan ismini daha önce duyduğunuz 5 altcoini paylaştı.

Moonbeam (GLMR)

Listede adı geçen ilk altcoin Moonbeam (GLMR). Moonbeam, Polkadot üzerinde Ethereum uyumlu bir akıllı sözleşme parachainidir. Substrate tabanlı bir ortamda Solidity projeleri oluşturmak veya yeniden dağıtmak için popüler Ethereum geliştirici araçlarını kullanmayı kolaylaştırır.

Şunları söyledi;

“Bu altcoin, uzun vadeli yatırımcılar için uygundur. Esasen Moonbeam, Polkadot (DOT) üzerindeki Ethereum Sanal Makinesidir. Bu nedenle, bu izne sahip bir layer1 blockchain örneği olan Avalanche (AVAX), Solana (SOL) ile karşılaştıracaksanız, işlerin uzun vadede nasıl gittiğini görmek oldukça ilginç olacak. Bu proje kesinlikle çok daha ileri gidebilir”.

Reserve Rights (RSR) ve Cardano (ADA)

Reserve Rights, Huobi Prime platformunda başarılı bir IEO (İlk değişim teklifi, ICO gibi düşünebilirsiniz) yaptı. Mayıs 2019’da başlatılan çift tokenli bir stablecoin platformudur. Ana ağdaki çalışmalar devam ediyor ve %78’i bitti. Analistle bu projenin de uzun vadede iyi bir getirisi olabileceğini düşünüyor.

En büyük hisse kanıtı (PoS) akıllı sözleşme platformu olan Cardano (ADA) büyümeye devam ediyor. Fiyat 1 dolar seviyesinin üzerinde yeniden tutunmaya başladı ve analistlere göre fiyatı halen ucuz. Uzun vadede ADA için ciddi fiyat beklentileri bulunuyor.

Oasis Network (ROSE) ve VeChain (VET)

Oasis Network (ROSE). Oasis, önde gelen gizlilik etkin ve ölçeklenebilir layer1 blockchain ağıdır. Web3, DeFi, GameFi, NFT, Metaverse, veri tokenizasyonu ve DAO’lar için yeni nesil bir temel sağlamak üzere yüksek verim ve düşük gaz ücretlerini güvenli mimariyle birleştirir.

“Oasis, web3’ü ileriye taşıyacak, onu ölçeklendirecek ve bebeklikten olgunluğa kadar geliştirecek. En iyi endüstri destekçileri tarafından desteklenen Oasis, kısa süre önce ağ üzerinde inşa edilecek projeleri desteklemek için 200 milyon dolarlık Ekosistem Fonu’nu duyurdu ve Binance ile CryptoSafe Alliance, BMW Group gibi çok sayıda ortağa sahip”.

VeChain (VET), çok yönlü, kurumsal düzeyde bir L1 akıllı sözleşme platformudur. VeChain, blockchain uygulamalarını keşfetmek için bir dizi işletmeyle birlikte çalışan özel bir konsorsiyum zinciri olarak 2015 yılında başladı. VeChain, 2018’de VET senedini kullanarak kendi ana ağını başlatmadan önce, 2017’de ERC-20 tokeni VEN ile halka açık blockchaine geçişine başlayacaktı. Analistler VET’in agresif fiyatlamalar yaptığını ve şu an ucuz olan fiyatın değerlendirilebileceğini söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.