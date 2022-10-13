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5 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Yeni Tehlike Belirdi!

Bitcoin (BTC) uzun bir süredir yerinde sayarken, önde gelen 5 uzman Bloomberg'e BTC'ye dair çarpıcı bir uyarıda bulundu.
13:20
13 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) uzun bir süredir yerinde sayarken, önde gelen 5 uzman Bloomberg’e BTC’ye dair çarpıcı bir uyarıda bulundu.

2’si 1 Arada: Düşük Hacim ve Düşük Volatilite!!

İlk bakışta, Bitcoin’in hisse senetlerinden daha az volatil hale gelmesi olumlu bir gelişme gibi görünebilir. Ancak uzmanlar, düşük hacimli bir ortamda bunun iyi bir gelişme olmayabileceği konusunda uyarıyorlar. Gazeteci ve analist  Noelle Acheson’a göre, Bitcoin’in 30 günlük volatilitesi son günlerde “sert bir şekilde düştü”. Analitik şirketi Coin Metrics verilerine göre, kritik metrik geçtiğimiz ayı yıllık bazda %64’ün üzerinde geçirdikten sonra şu anda %52 civarında. Bu arada Bespoke Investment Group’tan Jake Gordon,  BitVol adlı bir volatilite göstergesinin bahardan bu yana en düşük seviyelerine yaklaştığını belirtiyor. Endeks Mayıs ayında 111’de ilen şu anda  69’un biraz üzerinde seyrediyor. Ancak işlem hacmi de düştü.  CoinMarketCap verilerine göre, bu rakam yılın başında 100 milyar dolardan fazla iken şu anda 47 milyar dolar civarında seyrediyor.

Örneğin borsada düşük volatilite tipik olarak memnuniyetle karşılansa da, bu durum  piyasaya çok sayıda spekülatör olduğu Bitcoin için sorun yaratabilir. ARK Investment Management analisti Yassine Elmandjra Salı günü Bloomberg TV‘de yaptığı açıklamada, “Bitcoin’deki düşük volatilite, özellikle düşük hacimliyse, iyi bir gelişme olmayabilir.” dedi. Elmandjra, Bitcoin’in 6.000 dolar civarında işlem gördüğü 2018’in sonlarında böylesi bir ortamda beklenmedik bir şekilde 3.000 dolara düşmesine atıfta bulundu ve şu açıklamayı yaptı:

Düşük volatilite belki de Bitcoin’in daha sıkıcı  hale geldiğinin bir göstergesi olsa da, düşük hacimde düşük volatilite Bitcoin için risk teşkil ediyor.

Neden Tehlikeli Bir Durum?

Federal Rezerv ve diğer merkez bankaları enflasyonu düşürmek için agresif bir şekilde faiz oranları yükselttiği için kripto para piyasası bu yıl büyük darbe aldı. Bu durum, pek çok yatırımcıyı – özellikle son birkaç yılda yeni girenleri – piyasadan uzaklaştırdı. Özellikle bireysel yatırımcılar, piyasadan adeta kaçtı. Bu arada, kurumlar son zamanlarda ana oyuncular haline geldi ve potansiyel olarak volatilitenin neden düştüğünü açıklamaya yardımcı oldu. Galaxy Digital EMEA başkanı Tim Grant bu hafta Bloomberg TV’de yaptığı açıklamada, “Makroekonomik şartlar, diğer tüm varlık sınıflarını etkilediği gibi bizi de gerçekten etkiliyor” dedi.

Tüm bu gelişmeler, analistleri Bitcoin ve altcoin’lerin potansiyel olarak dibe vurduğuna dair işaretleri deşifre etmeye itti. Bitcoin bu yıl %60 değer kaybederken, S&P 500 yaklaşık %25 düştü. Yine de, kripto paralarda satışların çoğu 2022’nin ilk yarısında gerçekleşti ve borsada işlem gören fon akışları şunu yansıtıyor: Üçüncü çeyrekte kripto ile ilgili fonlardan akan para yavaşladı. Dijital varlık fonu yöneticisi Valkyrie Investments’ın kurucu ortağı ve baş yatırım sorumlusu Steven McClurg’a göre, genel bir ayı piyasasında, düşük hacim ile birlikte düşük volatilite tehlikeli bir durum. Çünkü zaten resesyon dönemindeyiz, ekonomistler durumun daha da kötüye gidebileceğine ve Fed’in faiz oranları yükseltmeye devam edeceğine  inanıyor.

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