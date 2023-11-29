4 Ünlü Yorumcunun Kasım Kripto Para Tahminleri

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada yeni günlük zirvesine koşuyor ve 38.225 dolarda bulunuyor. Bitcoin fiyatı son direnç testinin ardından geri çekilse de beklendiği üzere kritik bölgeyi geri aldı. Bu da yeni zirvelerin yolda olduğu anlamına geliyor. Özellikle altcoinler destek seviyelerine gerilemişken son atak umut verici.

Uzmanların Kripto Para Tahminleri

Kral kripto para birimi için en zorlu bölgelerden biri 37.500 dolar seviyesi oldu. Fiyat birçok kez bu seviyeyi aşsa da gelen kar satışları onu destek seviyesine geri itti. Yazı hazırlandığı sırada BTC yeniden bu bölgenin üzerinde kapanışlar arıyordu. Crypto Chase takma adıyla bilinen analist iddialı biçimde şunları söyledi;

“Aylık dirence yaklaşılıyor. Haftalıkta o kadar iyi durumda değiliz. Herkes boğadan bahsediyor ancak ben 37.500 dolarda temkinli olup açığa satış fırsatı arayabilirim. Duyarlılık vb. nedeniyle karşı trend beklemiyorum ama son yükselişin ardından bir duraklama ve haftalıkta kırmızı uzun bir mum görebiliriz.”

IncomeSharks tarafından yapılan tahmin de buna benzerdi. Ancak o da yanılanlar listesine ismini yazdırdı.

InmortalCrypto ve Rekt Capital Bitcoin Tahmini

Diğer analist InmortalCrypto ise bu ay yaptığı değerlendirmede BTC fiyatının 37.000 doları aşmadan önce yeni dip görmesini bekliyordu. Ancak Bitcoin fiyatı destek trend çizgisi boyunca yükselişini sürdürdü.

RektCapital önceki tahminlerinde ara düşüş bekliyordu ama bunda yanıldı. Ardından 2023 ve 2024’teki hareketi tahmin etmek için 2020 halving modelini izledi. Bu onun düşüş anlatısını tarihsel olarak destekliyordu ve şunları söylemişti;

“Bitcoin Halving‘e 150 günden az kaldı bu dönemdeki daha derin geri çekilmeler, muhtemelen Halving sonrası dönemde aşırı büyük Yatırım Getirisi sağlayacaktır”.

Tarihsel olarak bu doğru ama o gün bu analizi ele alırken da yazdığım gibi BTC öylesine yoğun aşırı satış dönemleri yaşadı ki bu çöküşü erkene çekmiş oldu. Hatta son toparlanmasına rağmen ATH’ın yüzde 60 altında son 150 güne girdi. Önceki döngülerde de fiyat bu ölçüde ATH altındaydı.

Tüm bu başarısız tahminler bize analistlerin geleceği kesin biçimde görmediğini net olarak gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.