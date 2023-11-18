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  •   4.5 Trilyon Dolarlık Dev Bitcoin’in Ardından Bu Altcoin İçin Harekete Geçti!

4.5 Trilyon Dolarlık Dev Bitcoin’in Ardından Bu Altcoin İçin Harekete Geçti!

Özet

  • Fidelity Investments, SEC'e altcoin kralı Ethereum için bir spot borsa yatırım fonu (ETF) başvurusu yaptı.
  • "Fidelity Ethereum Fonu" adlı ETF, Ethereum'un fiyatını takip etmek üzere tasarlandı ve onay alması durumunda BZX Kuralına uygun olarak işlem görecek.
  • Fidelity Investments, geniş kaynakları ve kurumsal benimsenmeye yönelik çabalarıyla kripto para ETF'leri konusunda öne çıkan bir şirket.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
09:30
18 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Amerikan varlık yönetimi şirketi Fidelity Investments, altcoin kralı Ethereum (ETH) için bir spot borsa yatırım fonu (ETF) sunmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuru yaptı. Bu başvuruyla birlikte Fidelity Investments, ABD’de Ethereum için harekete geçen 7’nci varlık yönetimi şirketi oldu. Spot Ethereum ETF’i sunmak için SEC’e başvuruda bulunan diğer varlık yönetimi şirketleri arasında VanEck, Ark Invest ve 21Shares, Hashdex ve Nasdaq, Grayscale, Invesco ve Galaxy Digital ve BlackRock bulunuyor.

Fidelity Investments’ın SEC’e Sunduğu Spot Ethereum ETF’inin Detayları

Fidelity Investments’ın SEC’e sunduğu form 19b-4’e göre spot Ethereum ETF’si “Fidelity Ethereum Fonu” olarak adlandırılıyor ve Ethereum’un fiyatını takip etmek üzere tasarlandı. Başvurunun onaylanması halinde ETF, BZX Kuralına uygun olarak işlem görecek.

Kripto para ETF’si devriminin ön saflarında yer alan Fidelity Investments başvurusunda ABD’deki yatırımcıların çıkarlarını gerçekten korumak için tasarlandığını belirtti. Fidelity Investments yaptığı başvuruda “Bu noktaya kadar bir spot ETH ETF’sinin onaylanması, kripto para sektöründeki ABD’li yatırımcılarının korunması için büyük bir kazanım olacaktır” denildi. Dahası varlık yönetimi şirketi, spot Ethereum ETF‘sini ilgili ürünlerin savunucularının ortaya koyduğu genel argümanı genişletmek için kullandı ve kripto paraları kucaklamak için düzenlenmiş bir yolun yokluğunun yatırımcıları gereksiz bir şekilde etkilediği gerçeğinin altını çizdi.

Fidelity Investments, Grayscale ve SEC arasındaki yasal süreçte çıkan karardan bir alıntı yaptığı için onay alma konusunda kendinden emin. Bilindiği gibi SEC, Grayscale’in ünlü Bitcoin Trust‘ını tam teşekküllü bir spot Bitcoin ETF’sine dönüştürme talebini reddetmesi sonrası Grayscale ABD’li federal düzenleyiciye dava açmıştı. Mahkeme BTC için vadeli işlem tabanlı bir ETF’nin zaten onaylanmış olması nedeniyle SEC’in ret için bir dayanağı olmadığına hükmetti. Mahkeme, SEC’in kararını gözden geçirmesini emrederken, konuyla ilgili son bilgi akışı SEC ile Grayscale’in yatırım ürünü hakkında çeşitli istişarelerde bulunduğunu gösteriyor.

Fidelity Investments ETF Onayı İçin Duyarlılığı Artırdı

Fidelity Investments, kripto paraların kurumsal olarak benimsenmesi söz konusu olduğunda büyük bir isim olarak öne çıkıyor. Şirket, Haziran ayında yaptığı spot Bitcoin ETF’si için onay almayı uman en iyi isimler arasında yer alıyor. “Wise Origin Bitcoin Trust” olarak adlandırılan ETF, piyasa düzenleyicisinden gelen geri bildirimlerden toplanan önemli endişeleri gidermek için de revize edildi.

Fidelity Investments’ın yönetimi altındaki varlıkların değeri yaklaşık 4.5 trilyon dolar olması ve geniş kaynaklara sahip olması nedeniyle piyasadaki etkisiyle birçok kişi şirketin ETF başvurularının SEC tarafından geri çevrilemeyeceğine inanıyor. Üstelik BlackRock da bu etkiye sahip ve her iki şirketin kripto para ETF’si konusundaki varlığı, Ocak 2024’e kadar en az bir spot Bitcoin ETF’si için SEC’ten onay çıkması ihtimalinin şu anda yüzde 90 olmasını sağlıyor.

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