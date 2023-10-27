  3,2 Doları Hedefleyen Kripto Para Doğru Zamanda Dipten Dönüyor

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 34.100 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Makro cephede veriler iyi. Fed toplantısında beklenti faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Üstelik kral kripto para biriminin daha yüksek seviyelerde yaptığı kapanışlar yatırımcıların umutlarını artırıyor. Tek sorun hacimlerin düşüyor ve altcoinlerden bir nebze çıkış yaşanıyor olması.

APE Coin Yorum

Bir zamanlar büyük hayaller kurduran ve geleceği tanımlayan metaverse diye bir hype vardı. Halen var ve Meta şirketi milyarlarca doları bu hedef uğruna yakmaya devam ediyor. Ancak balon kısmı söndüğü bir gerçek. Bu da aşırı talepten doğan anormal fiyatlamaları dengeledi. Hatta aşırı satışların ortasında çoğu gerçek metaverse altcoini olması gereken bölgenin de altına indi. Sahtelerinin birçoğunun da yok olduğunu (nihayet) gördük.

Aşırı satışlar ve metaverse derken akıllara ilk olarak APE Coin geliyor. APE fiyatı 9 Ekim’de tüm zamanların en düşük seviyesi olan 1 dolara geriledi ve Ocak ayında 6,42 dolarda başlayan satışlar zirveye ulaştı. Alçalan direnç trend çizgisini ihlal etmeden fiyatın dibe koştuğunu gördük.

Ancak APE Coin fiyatı dipten dönmeyi başardı ve piyasa ortalamasına uygun şekilde yüzde 30 kazanç elde etti. Üstelik 1,1 dolarlık yatay destek seviyesinin geri alınması umutları artıran önemli bir detaydı.

APE Coin Fiyat Tahmini

260 gündür yerinde duran direnç çizgisini aşan fiyat için RSI yükseliş sinyali veriyor. Yukarı yönlü hareket nedeniyle APE Coin popüler kripto yorumcularının da dikkatini çekti. Örneğin Sheldon_Sniper eğer pozitif hava devam ederse fiyatın 3,2 dolara kadar yükselebileceğini düşünüyor.

“10 aylık düşüş trendi şimdi büyük kazançlarla sonuçlanabilecek olası güçlü bir kırılma gösteriyor”.

DaanCrypto da benzer bir hedef verdi. Ayrıca Cryptowarrior01 ve VikingXBT de yükseliş hissiyatını paylaşan uzmanlar arasında yer alıyor. Ancak bunun için 1,3 dolarlık direnç seviyesinin tıpkı 1,1 dolar gibi desteğe çevrilmesi gerekiyor.

Aşağıdaki Elliot dalga sayımı bize 1,5 dolarlık direnç bölgesinin test edilebileceğini ve yeni düzeltmenin 1,22 dolarda olacağını söylüyor.

Yükseliş beklentisine rağmen 1,15 dolarlık birinci dalganın altındaki kapanışlar fiyatın 1,05 dolara kadar düşmesine neden olabilir.