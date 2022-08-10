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Kripto para piyasalarındaki en büyük köpek temalı kripto para yakım oranı, piyasanın bir Shiba Inu balina adresindeki işlem hacminde şaşırtıcı bir artış gördükten sonra büyük bir artış gösterdi. Anonim bir bireysel kripto para balinası 300 milyardan fazla SHIB’i aldı ve bu da ağda yakımı yapılan SHIB miktarında önemli bir artışa neden oldu.

Balinaların Dönüşü

SHIB yakımlarını takip eden Shibburn’ün sağladığı güncel verilere göre, dünden bu yana yüzde 250 artışla 170 milyon SHIB token‘ının yakımı yapıldı. Yakımı yapılan SHIB miktarındaki artış, varlığın fiyatındaki yükselişi ile doğrudan bağlantılı.

Son 50 gün içinde, Shiba Inu’nun fiyatı yüzde 50’den fazlasını yükseldi ve bu, son fiyat yükselişini körükleyebilecek muazzam miktarda Shiba Inu token’ının satın alarak büyük bir geri dönüş yapan çok sayıda bireysel kripto para balinasının dikkatini çekmiş gibi duruyor. Daha önce Shiba Inu kartının piyasaya sürülmesi, Shiba Inu ekosistemine herhangi birinin kartla her alışveriş yaptığında az miktarda token’ın yakımını yapacak yeni bir yakım mekanizmasını beraberinde getirdiğinde, piyasadaki yakım oranlarının artmasına neden oldu.

Kripto para balinaları, yok etmek istedikleri yani yakmak istedikleri SHIB’leri ağın dışında bırakmak dışında hiç kimse veya herhangi biri tarafından kullanılmayan bir yakım adresine istedikleri miktarda SHIB göndererek Shiba Inu’nun uzun zamandır devam eden token yakımına doğrudan katkıda bulunabilirler.

Shiba Inu’da Son Durum

Ne yazık ki Shiba Inu, kripto para analistlerinin ve trader’larının sürekli olarak dikkat çektiği kritik direnç seviyesini henüz geçebilmiş değil. SHIB’in direnç seviyesini geçememiş olmasının temel nedeni ise ticaret hacminin düşük olması ve altcoin’e olan para girişlerin yeterli olmaması. Tüm bunlar, kripto paranın son 50 gün boyunca fiyatının dar bir aralıkta hareket ettiği bayrak modeline geri dönmesine neden oldu.

CoinMarketCap‘in verilerine göre Shiba Inu, yazım sırasında günlükte yüzde 1,43 düşüşle 0,00001201 dolardan alınıp satılıyor. Popüler köpek temalı kripto paranın piyasa değeri ise 6.6 milyar dolarda. Bu piyasa değeri onu en büyük 15’nci kripto para yapıyor.