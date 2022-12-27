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3 Nedenle Ethereum 2023 Yılında Yükselebilir! Kripto 2023 Tahminleri!

Ether önümüzdeki yıl nasıl bir performans gösterecek? 2023 yılına dair tahminler neler?
22:20
27 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum fiyatı Bitcoin kritik destek bölgesini ihlal ettiği için düşmeye başladı. Yazı hazırlandığı sıra 1.200 dolarda tutunmaya çalışıyor. Bitcoin fiyatı negatif açılan ABD hisse senedi piyasalarının da etkisiyle geri çekildi. Ayrıca madencilerin içinde bulunduğu zor durumun bir zincirleme iflası tetiklemesi bekleniyor. Fakat önümüzdeki yıla dair umutlar halen var.

Ethereum 2023

Kripto para endüstrisi henüz çok yeni bir alan ve yaşadığı yüksek volatilite dönemli olarak yatırımcıları piyasadan uzaklaştırabiliyor. Bu durum daha fazla satış ve fiyat düşüşünü beraberinde getiriyor. 2022 yılının son günlerini yaşarken bu yıl karşı karşıya kaldığımız faciaları bir kez daha hatırlatmayacağım. Bugünlerde fiyat düşse de geleceğe dair güzel şeyleri de konuşmak gerekiyor. Ethereum fiyatı geçen haftadan bu yana yatay bir yol izleyerek 1.230 dolar direncini aşmak için mücadele etti.

Son beş aydır istikrarlı bir şekilde düşen Ethereum fiyatı, düşen bir paralel kanal formasyonunun oluştuğunu ortaya koydu. Bu formasyon, iki paralel alçalan trend çizgisi arasında rezonansa girerek kendisini yerleşik bir düşüş trendi olarak göstermektedir. Bununla birlikte, teorik olarak bu formasyon, direnç trend çizgisinin kırılmasıyla bir yön rallisi sağladığından bir yükseliş devam formasyonudur. Bu potansiyel kırılma, fiyat toparlanması için erken bir işaret olacak ve faiz tüccarlarına giriş fırsatları sunacaktır. Genel trend kırılımı 1.000 dolar seviyesinin korunduğu senaryoda 2.000 dolar hedefinin gerçekçi olduğunu gösteriyor.

ETH Rallisi İçin 2 Neden

İlk gerekçe teknik taraftaydı. Diğer kritik gelişme ağın artık deflasyonist bir yapıya doğru koşmasıyla alakalıdır. Son çeyrekte ETH emisyonu neredeyse sıfıra kadar düştü. Yeni arz miktarının neredeyse sıfıra düşmesi talepteki ufak artışların fiyat üzerinde ciddi sonuçları olabileceğini gösteriyor. Üstelik gerçek bir yükseliş döneminde ağ ücret kazançları artacağı için yakılacak ETH miktarı katlanacak ve dolaşım arzının da eridiğini göreceğiz. Bu senaryo ETH için tarihi rallinin temellerini atacak.

Üçüncü önemli yükseliş gerekçesi ise Göreceği Güç Endeksi yani RSI tarafındadır. ETH için haftalık RSI eğimi yana doğru hareket ediyor ve bu da satın alma baskısının alt destekte arttığını gösteriyor. Dolayısıyla, bu yükseliş sapması trend çizgisinin kırılması ve potansiyel fiyat toparlanması şansını en azından önümüzdeki birkaç ay için artırıyor. Güncel destek seviyeleri 1.100 ve 1.000 dolar bölgeleridir. ETH şimdilik 1.200 dolar seviyesini korumak için çabalıyor. Direnç bölgeleri ise 1.230 ve 1.400 dolar çizgileri olarak işaretlendi.

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