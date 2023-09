Eski adıyla Cantering Clark olarak bilinen anonim kripto para analisti ve trader’ı The Flow Horse, Solana (SOL) altyapısını kullanan bir altcoin’de ve herkesin nefret ettiğini belirttiği bir altcoin’den biriktirdiğini açıkladı. İşte analistin listesindeki o iki altcoin.

Analistin Radarındaki Altcoin’ler: RLB ve OX

Kripto para analisti ve trader’ı The Flow Horse, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından Solana tabanlı Rollbit Coin (RLB) ile kripto vadeli işlem ve türev pazar yeri Open Exchange’in hizmet token’i Open Exchange Token‘a (OX) dikkat çekti. Analist RLB’nin fiyatının yüzde 30 ile yüzde 60 arasında düşmesinin ardından şu anda cazip bir fiyatla satıldığını belirterek şunları söyledi:

Yeniden OX ve RLB’yi almaya başladım. Kripto tabanlı vadeli işlemlerdeki hacminin beklenenden çok daha fazla kurumuş olması, her iki altcoin’in beklenenden daha düşük fiyatları görmüş olması ve her iki altcoin’de de beklenen düşüşün aşırı noktada olması ve ideal olarak dikkatleri Rollbit Coin’e çekmesi gereken Amerikan futbolu sezonu başlıyor.

RLB, bu yazının hazırlandığı sırada 12 Ağustos 2023 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 30 düşüşle 0,1461 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in fiyatı Haziran’ın ortasından bu yana yüzde 520’nin üzerinde yükseldi.

OX’de Neden Yükseliş Beklediğini Açıkladı

The Flow Horse, OX‘un fiyatının neden düştüğü ve neden yükselmesini beklediğini açıklarken “X’deki kripto para topluluğu her türlü anlamsız çöp coin/token’i satın alır. Şu anda bu topluluğun OX’den nefret ettiğine dair alarm zilleri çalıyor. Bu sadece şu an için gereğinden az yatırımcının altcoin’e ilgi gösterdiği anlamına geliyor ve OX’in fiyatını yükseltenlerin bunu bir sinyalleşme mekanizması olarak kullanmasını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

OX, bu yazının yazının hazırlandığı sırada geçen ay ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 60’ın üzerinde düşüşle 0,02935 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in fiyatı 10 Ağustos 2023 tarihinde 0,08124 dolarla rekor kırmıştı.