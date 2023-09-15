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  •   Stablecoin Likiditesinin Kripto Piyasasına Etkisi! Analistten Detaylı Analiz!

Stablecoin Likiditesinin Kripto Piyasasına Etkisi! Analistten Detaylı Analiz!

Özet

  • Nicholas Merten, stablecoin likiditesinin kripto pazarı eğilimlerinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti ve bu likiditenin daralmaya devam ettiğine dikkat çekti.
  • Merten, geçmişteki örneklerle destekleyerek, stablecoin likiditesindeki artışların kripto fiyatlarını yükseltebileceğini ve daralmanın ise fiyatları baskılayabileceğini açıkladı.
  • Analist, düşen stablecoin likiditesinin kripto fiyatlarının artmasını zorlaştırabileceğini ve bu durumun dolar arzının azalmasına işaret ettiğini söyledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:20
15 Eylül 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarında yakından takip edilen analist Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimleri bir faktörden dolayı daha derin bir piyasa düzeltmesi görebileceği konusunda uyardı. DataDash sunucusu Nicholas Merten YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda stablecoin likiditesinin kripto pazarı eğilimlerinin önemli bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

Analistten Stablecoin Uyarısı!

Kıdemli kripto para analisti Youtube üzerinden yaptığı açıklamalarda stablecoin likiditesinin daralmaya devam ettiği konusunda uyardı. Bu durumda Bitcoin ve diğer kripto paraların ek fiyat düşüşü göreceğini gösterebilir. Analist konu hakkındaki açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Likiditenin daraldığı bir ortamda olacaksak, bu kriptoyu nasıl etkileyecek? Şimdi likiditenin artan önemine bir göz atalım. Örneğin Nisan 2019’dan Temmuz 2019’a kadar, boğa piyasasını gerçekten başlatmadan önce ilk rahatlama rallisini yaptığımızda, Bitcoin’in 3.500 dolardan 12.000 dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. O zamanlar 13.000 dolardı. Ve bu durum stablecoin likiditesinde yaklaşık %119’luk bir artış gördüğümüz, kripto alanındaki stablecoin arzının iki katına çıktığı bir dönemdi… Bu stablecoin büyümesinin bir nevi durgunlaştığı bir dönemde 2019’un sonlarında ve 2020’nin başlarında. Peki burada ne oldu? Trend durağanlaştı… Çok açık bir nedeni var ve Bitcoin’in burada durmasının nedeni sadece yayılması değildi. Çünkü likidite genişlemesi yoktu.

Bitcoin ve Altcoinlere Kritik Yorum!

Ayrıca Bitcoin 2021’de 3.900 dolardan 65.000 dolar aralığına çıktığında stablecoin likiditesinde buna karşılık gelen %2.183’lük bir artış olduğunu belirtiyor. Yatırımcıya göre, stablecoin likiditesinin daraldığı mevcut ortamda kripto fiyatının artması pek mümkün görünmüyor. Analist açıklamalarında şunları vurguladı:

Likidite ve fiyat ivmesi el ele gidiyor. Azalan likiditeniz veya durgun likiditeniz varsa, fiyat muhtemelen artmayacaktır. Bu sadece ABD hisse senetleri veya yabancı hisse senetleri ve hisse senetleri gibi küresel varlıklar için değil aynı zamanda kripto para birimleri için de geçerlidir… Bu varlıkların ikiye katlanmaya devam etmesi, Bitcoin’in 500 milyar dolarlık bir varlıktan 1 trilyon dolara çıkması… Bunu yapabilmek için daha fazla miktarda dolar gerekecek. Yani bir sözleşme ortamındayız. Dolar giderek kıtlaşıyor. Stablecoin likiditesi burada yatmıyor. Haftadan haftaya, aydan aya genel olarak konuşursak, stablecoin likiditesinde hala bir düşüş görüyoruz.

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