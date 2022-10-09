Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


24,8 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin İçin Düşüş Bitmiyor!

En büyük PoW altcoinlerden biri oldu ancak beklenen performansı şimdilik gösteremedi. ETHW ve ETC hash gücü karşılaştırması.
20:30
9 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Özellikle Ethereum birleşmesinin bu altcoinin fiyatını yükseltmesi gerekiyordu. Fakat heyecan uzun sürmedi. Merge tarihine kadar hızla yükselen fiyat Fed tarafından yapılan açıklamalarla birlikte yönünü aşağıya çevirdi. Ethereum madencilerinin en büyük alternatiflerinden olması beklenen ETC fiyatı düşmeye devam ediyor. Peki bu düşüş daha ne kadar devam edecek?

Ethereum Classic Madencileri

11 Eylül tarihinden sonra ETC yoğun madenci ilgisiyle fiyat yükselişini sürdürdü. Tarihler 15 Eylül’ü gösterdiğinde tüm zamanların en yüksek hash gücü olan 234,35 Th/s seviyesine ulaştı. Bu rakam 4 günde %500’e yakın bir hash artışı anlamına geliyordu. Fakat geçtiğimiz ayın sonuna kadar madencilerin kademeli şekilde ETC’den uzaklaştığını gördük. Ekim ayında ise düşüş duruldu ve 154 Th/s ile ağustos ayının 5 katı hash gücüyle Ethereum Classic yoluna devam ediyor. Şimdilik madencilerin ilgisi beklendiği kadar yüksel olmadı en azından ETH PoW alternatifi tokenler (ETHW, ETHF vs) unutulana kadar durum böyle devam edebilir.

Madencilerin ilgisindeki artış ETC fiyatını da olumlu etkileyeceğinden yatırımcılarının hash grafiğini de takip etmesi faydalı olabilir. Diğer PoW alternatiflerin hash güçleri ise aşağıdaki gibidir.

Ethereum Classic Fiyat Tahmini

Ethereum Classic ylül başından bu yana düşüş trendinde. Arada, çoğu %10’a yakın ölçülen önemli kısa vadeli sıçramalar oldu. Ancak, ağ için hash oranındaki artışa rağmen daha geniş zaman dilimi yapısı düşüş eğiliminde kaldı. Yeni bir haftaya girerken Ethereum için de bu durum devam ediyor. Ayrıca, 10 Ekim’de ETC‘nin günün en yüksek ve en düşük seviyelerine göre hafta için bir aralık oluşturduğu görülebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) iki saatlik grafikte nötr 50’nin oldukça altında seyrederek güçlü bir düşüş ivmesi gösterdi. Stokastik RSI 80 seviyesine doğru tırmanıyordu ve bu veri düşüş eğilimini geçersiz kılabilir. Kısa vadede 27,62 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.

Eylül ortasında, fiyat bir hafta içinde 38,5 dolardan 28,3 dolara düştü. Short pozisyonlar büyük çoğunlukta olduğu için fonlama oranı bu süre zarfında anormal seviyelere çıktı ve fiyatta bundan baskı gördü. Ancak Ekim ayında fonlama oranı önceki haftalara göre nötre çok daha yakın. Önümüzdeki hafta gelecek ABD enflasyon verisine bağlı olarak ETC yatırımcıları fiyatı 26,6 dolar altında kapanışlar yapması halinde 24,8 dolara düştüğünü görebilir. Özellikle Bitcoin’in yeniden 18.600 dolarları hedeflemesi bu yeni dip için ciddi baskı oluşturur.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Cardano CEO’su ETC’ye Savaş Mı Açtı? Sosyal Medyada Dev Hamle!
Cardano CEO’su ETC’ye Savaş Mı Açtı? Sosyal Medyada Dev Hamle!
ETHW Yatırımcısı İseniz Bu Altcoin’i de Takip Etmelisiniz!
ETHW Yatırımcısı İseniz Bu Altcoin’i de Takip Etmelisiniz!
Bu Kripto Paraya Dikkat! Yüzde 17 Düştü Ama Fiyatı Katlanabilir!
Bu Kripto Paraya Dikkat! Yüzde 17 Düştü Ama Fiyatı Katlanabilir!
Bitcoin Zigzag Çizerken Bu Coin Yüzde 17 Arttı!
Bitcoin Zigzag Çizerken Bu Coin Yüzde 17 Arttı!
Merge Yaklaştıkça Bu Altcoin Yükseliyor! Ethereum Değil!
Merge Yaklaştıkça Bu Altcoin Yükseliyor! Ethereum Değil!
Ethereum (ETH) Merge ve Değişen Dengeler!
Ethereum (ETH) Merge ve Değişen Dengeler!
Ethereum Merge, Bu Altcoin’i Şahlandırıyor! Yeni Veriler!
Ethereum Merge, Bu Altcoin’i Şahlandırıyor! Yeni Veriler!
Eylül Ayında Bu Altcoine Dikkat! Ethereum (ETH) Değil!
Eylül Ayında Bu Altcoine Dikkat! Ethereum (ETH) Değil!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022