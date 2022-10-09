En büyük PoW altcoinlerden biri oldu ancak beklenen performansı şimdilik gösteremedi. ETHW ve ETC hash gücü karşılaştırması.

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Özellikle Ethereum birleşmesinin bu altcoinin fiyatını yükseltmesi gerekiyordu. Fakat heyecan uzun sürmedi. Merge tarihine kadar hızla yükselen fiyat Fed tarafından yapılan açıklamalarla birlikte yönünü aşağıya çevirdi. Ethereum madencilerinin en büyük alternatiflerinden olması beklenen ETC fiyatı düşmeye devam ediyor. Peki bu düşüş daha ne kadar devam edecek?

Ethereum Classic Madencileri

11 Eylül tarihinden sonra ETC yoğun madenci ilgisiyle fiyat yükselişini sürdürdü. Tarihler 15 Eylül’ü gösterdiğinde tüm zamanların en yüksek hash gücü olan 234,35 Th/s seviyesine ulaştı. Bu rakam 4 günde %500’e yakın bir hash artışı anlamına geliyordu. Fakat geçtiğimiz ayın sonuna kadar madencilerin kademeli şekilde ETC’den uzaklaştığını gördük. Ekim ayında ise düşüş duruldu ve 154 Th/s ile ağustos ayının 5 katı hash gücüyle Ethereum Classic yoluna devam ediyor. Şimdilik madencilerin ilgisi beklendiği kadar yüksel olmadı en azından ETH PoW alternatifi tokenler (ETHW, ETHF vs) unutulana kadar durum böyle devam edebilir.

Madencilerin ilgisindeki artış ETC fiyatını da olumlu etkileyeceğinden yatırımcılarının hash grafiğini de takip etmesi faydalı olabilir. Diğer PoW alternatiflerin hash güçleri ise aşağıdaki gibidir.

Ethereum Classic Fiyat Tahmini

Ethereum Classic ylül başından bu yana düşüş trendinde. Arada, çoğu %10’a yakın ölçülen önemli kısa vadeli sıçramalar oldu. Ancak, ağ için hash oranındaki artışa rağmen daha geniş zaman dilimi yapısı düşüş eğiliminde kaldı. Yeni bir haftaya girerken Ethereum için de bu durum devam ediyor. Ayrıca, 10 Ekim’de ETC‘nin günün en yüksek ve en düşük seviyelerine göre hafta için bir aralık oluşturduğu görülebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) iki saatlik grafikte nötr 50’nin oldukça altında seyrederek güçlü bir düşüş ivmesi gösterdi. Stokastik RSI 80 seviyesine doğru tırmanıyordu ve bu veri düşüş eğilimini geçersiz kılabilir. Kısa vadede 27,62 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.

Eylül ortasında, fiyat bir hafta içinde 38,5 dolardan 28,3 dolara düştü. Short pozisyonlar büyük çoğunlukta olduğu için fonlama oranı bu süre zarfında anormal seviyelere çıktı ve fiyatta bundan baskı gördü. Ancak Ekim ayında fonlama oranı önceki haftalara göre nötre çok daha yakın. Önümüzdeki hafta gelecek ABD enflasyon verisine bağlı olarak ETC yatırımcıları fiyatı 26,6 dolar altında kapanışlar yapması halinde 24,8 dolara düştüğünü görebilir. Özellikle Bitcoin’in yeniden 18.600 dolarları hedeflemesi bu yeni dip için ciddi baskı oluşturur.