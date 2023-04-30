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24 Kritik Olay Yaşanacak! Kripto Paralarda Bu Hafta Dananın Kuyruğu Kopuyor!

Kripto para yatırımcıları Mayıs ayının en kritik haftasına hazırlanıyor. Saatler sonra yoğun gündem başlıyor.
10:40
30 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları önümüzdeki 7 gün boyunca yaşanacak kritik gelişmelerin ardından volatilitenin arttığını görecek. Fed haftaları genellikle yüksek volatilitenin görüldüğü dönemler olmuştur ve Mayıs toplantısına artık günler hatta saatler kaldı. Peki bu hafta yatırımcıların yakından izlemesi gereken kritik gelişmeler hangileri?

Haftanın Kritik Gelişmeleri

Her hafta Pazar günü haftanın kritik gelişmelerini gün, saat ve beklenti detaylarıyla sizlerle paylaşıyoruz. Bu gelişmeler genellikle kripto paraların geneli veya bazı altcoinler özelinde yüksek volatiliteye neden oluyor. Yine kritik bir haftanın eşiğinde dikkat etmemiz gereken saatlere göz atalım.

1 Mayıs Pazartesi

  • Birleşik Krallık ve Çin Resmi Tatil
  • 16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 50,4 Önceki: 49,2)
  • 17:00 ISM PMI (Beklenti: 46,7 Önceki: 46,3)
  • GMT (1,1 Milyon $), ATOM (3 Milyon $), Acala (2,5 Milyon $) Kilit Açılışı
  • MicroStrategy (MSTR) Kazanç Raporu

2 Mayıs Salı

  • 12:00 Euro Bölgesi Çekirdek Enflasyon (Beklenti: %5,7)
  • 12:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Yıllık) (Beklenti: %7 Önceki: %6,9)
  • 17:00 ABD JOLTS (Beklenti: 9,683M Önceki: 9,931M)

3 Mayıs Çarşamba

  • 15:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti: 145K Önceki: 145K)
  • 16:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 53,7 Önceki: 52,6)
  • 21:00 Fed Faiz Kararı (Beklenti: +25bp)
  • 21:30 Powell Açıklamaları

4 Mayıs Perşembe

  • 12:00 Euro Bölgesi Üretici Enflasyonu (Beklenti: %6,2 Önceki: %13,2)
  • 15:15 Euro Bölgesi Faiz Kararı (Beklenti: +25bp)
  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 240K Önceki: 230K)
  • 15:30 Avrupa Merkez Bankası Basın Açıklaması
  • 23:30 Fed Bankalarının Rezerv Bakiyeleri (Önceki: 3,132T)
  • VeChain (VET) Mobil Cüzdan Yükseltmesi

5 Mayıs Cuma

  • 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Beklenti: 0,3%)
  • 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 180K Önceki: 236K)
  • 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,5)
  • 20:00 Fed/Cook Konuşacak

Kripto Paralar Yorum

Önümüzdeki hafta makro cephede son derece yoğun bir dönem olacak. Özellikle ABD’den gelecek verilerin ardından Bitcoin fiyatı birkaç gün boyuna dalgalı bir seyir izleyecek. İstihdam ve ekonominin güncel durumuna dair çok fazla detay göreceğiz. Üstelik bir yandan devasa ABD’li şirketlerin kazanç raporları açıklanmaya devam edecek. FRB için çözüm yolu arayan ABD, Fed bakiyesini artırdı mı? Bunu da Perşembe günü akşam göreceğiz.

Fed’in faiz kararı haftanın en önemli gelişmesi ve Powell tarafından yapılacak açıklamalar faiz kararı kadar önemli olacak. Eğer Powel faiz tavanıyla alakalı iyimser bir yaklaşım sergilerse kripto paralarda hızlı yükseliş görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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