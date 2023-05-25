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2024 Yılında Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Bu 2 Gelişme Çok Önemli!

17:45
25 Mayıs 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasasının tümü son aylarda “FED faiz artıracak mı, faiz artırımı ne zaman bitecek” gibi soruların yanıtlarının peşine düştü. Çünkü FED’den gelen açıklamalar ve faiz kararları Bitcoin ve dolayısıyla altcoin fiyatlarını etkiliyor.  24 Mayıs’ta “Mayıs Ayı Fed Tutanakları” açıklandı ve Haziran ayında faiz artışına kapı kapatılmadı. Peki, faiz artışları ne zaman bitecek, FED faizleri düşürmeye ne zaman başlayacak ve faiz indirimleri blok ödülü yarılanması ile art arda gerekleşirse neler olacak? Sizler için videomuzda yanıtladık:

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