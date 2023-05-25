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Kripto para piyasasının tümü son aylarda “FED faiz artıracak mı, faiz artırımı ne zaman bitecek” gibi soruların yanıtlarının peşine düştü. Çünkü FED’den gelen açıklamalar ve faiz kararları Bitcoin ve dolayısıyla altcoin fiyatlarını etkiliyor. 24 Mayıs’ta “Mayıs Ayı Fed Tutanakları” açıklandı ve Haziran ayında faiz artışına kapı kapatılmadı. Peki, faiz artışları ne zaman bitecek, FED faizleri düşürmeye ne zaman başlayacak ve faiz indirimleri blok ödülü yarılanması ile art arda gerekleşirse neler olacak? Sizler için videomuzda yanıtladık: