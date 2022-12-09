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2023 Öncesi Ethereum’da Kritik Veri Akışı! ETH İçin Sırada Ne Var?

Glassnode Alerts, son bir ila dört hafta içinde son aktif Ethereum (ETH) arzının aylık en yüksek seviyeye yükseldiğini ortaya koydu. İşte Ethereum'a ilişkin kritik veri akışına dair detaylar.
14:15
9 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Glassnode Alerts, son bir ila dört hafta içinde son aktif Ethereum (ETH) arzının aylık en yüksek seviyeye yükseldiğini ortaya koydu. Bu, bu haftanın ilk yarısında gözlemlenen göreceli hareketsizliğe kıyasla ferahlatıcı bir gelişme olarak okunabilir.

Ethereum İçin Kritik Veri Akışı

Ethereum’un arz aktivitesindeki gözlemlenen geri dönüş, canlandırıcı bir hız değişikliğidir. Bunun nedeni, geçmişte ETH‘nin arzında en son aktif olan bir düşüş gözlemlenmiş olunması ve sonuç olarak fiyat hareketinin nispeten baskılanmış olması. Başka bir deyişle, düşük aktiviteden dolayı volatilite iyiden iyiye düştü.

Ethereum’un arz dağılımına ilişkin bir değerlendirme, ETH’nin en üst seviye cüzdanlarından da ilginç bir gözlemi ortaya koyuyor. En iyi cüzdanların özellikle son 4 günde daha aktif olduğu ortaya çıktı. Aralarında 10 bin ila 1 milyon ETH’ye tutan cüzdanlarında bulunduğu en üst düzey cüzdanlarından bazıları bu hafta varlıklarına ekleme yaptı.

Öte yandan bin ila 10 bin arasında ETH tutan cüzdanların yanı sıra 1 milyon ila 10 milyon arasında ETH tutanların da varlıklarını azalttığı görülüyor. Bu gözlemler, balinalar arasında karışık bir aktivite olduğunu ve dolayısıyla olacakları tahmin etmenin oldukça zor olduğunu doğruluyor.

Türev Piyasalarda ETH

Türev piyasasındaki ilk önemli gözlem, bu segmentten ETH’ye olan talebin son birkaç gün içinde bir miktar artmış olması. Bu durum, 5 Aralık’tan itibaren ETH’nin açık pozisyon hacmindeki artışa da yansıdı.

Bununla birlikte, yükseliş, bekleyen yatırımcılar arasında düşük bir coşku olduğunu gösteriyor ve dolayısıyla güçlü bir talep eksikliğine işaret ediyor. Ethereum’daki long pozisyonlardaki likidasyon metriği son üç günde genel olarak net bir düşüş kaydetti. Bu durum, tasfiye edilen long pozisyonların sayısındaki düşüşü teyit ediyor.

Yukarıdaki sonucun olası bir nedeni, ETH’nin fiyat hareketinin ayın başından bu yana son derece dar bir bölgede kalması. Ayrıca yatırımcıların Ethereum’da long pozisyon almaya daha az teşvik edilmiş olmaları da bu sonuca neden olmuş olabilir.

Tahmini kaldıraç oranında gözlenen aşağı yöndeki seyir göz önüne alındığında, bu muhtemelen en olası sonuçtur. Söz konusu oran son üç haftadır genel olarak aşağı yönde bir seyir izliyor.

Özetle Ethereum’a Dönük Beklentiler

Türev piyasasındaki yukarıdaki gözlemlere bakarak talebin toparlanmaya başladığı sonucuna varılabilir. Ancak yatırımcılar, muhtemelen piyasadaki yüksek belirsizlikten dolayı kaldıraç kullanmamaya devam ediyorlar. Piyasalardaki düşük volatilite, yatırımcıların vadeli işlemlerden uzak kaldıklarını gösterse de ağırlıklı olarak short pozisyonlara yöneldiklerinin de altını çiziyor.

Ne yazık ki, mevcut piyasa koşulları görünüşte kaldıraç kullanan trader’ları hedef alan bir sarsıntıya da vurgu yapıyor. Sonuç olarak, Ethereum‘un fiyat hareketi düşük volatilite gösteriyor. Kaldıraç tercihinin artması muhtemelen volatilitenin artmasına ve kısa vadede nihai yönün belli olmasıyla sonuçlanacak.

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