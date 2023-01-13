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Kripto donanım firması Trezor’un yeni atanan CEO’su bu yılın piyasalar için nasıl geçeceğine dair açıklamalarda bulundu. Zorlu geçen 2022 yılının ardından kripto paralar beklendiği gibi Ocak ayında yükselişine başladı. Peki dünyanın en büyük donanım cüzdan şirketlerinden birinin üst düzey ismi önümüzdeki aylarda neler bekliyor?

2023 Kripto Para Beklentileri

Trezor’un yeni atanan CEO’su Matej Zak kısa süre önce verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Bitcoin destekli finansal bağımsızlığın kripto para biriminin en önemli faydası olduğuna dikkat çeken isim fiyat performansının bundan sonra gelmesi gerektiğine işaret ediyor. Zak tarafından yapılan röportajda ünlü isim şunları söyledi;

“2023 yılı piyasanın ve bizim için bir konsolidasyonla işaretlenecek”.

Trezor CEO’su, BTC ve kripto hala karmaşık teknik kavramlar olarak görüldüğünden, Bitcoin’in kullanım kolaylığının Trezor’un bu yıl odaklanmaya devam edeceği ana yönlerden biri olduğunu belirtti.

“Kendi kendine saklama işlemini sıradan kullanıcılar için daha da erişilebilir hale getirmek bizim görevimiz”.

Bu son derece önemli, çünkü kripto para yatırımcıları merkezi borsalardan uzaklaşmak istese de merkezi olmayan cüzdanlardaki saldırı riski ve kullanım zorluğu onları bundan uzaklaştırıyor.

Bitcoin ve Kripto Paralar

Zak’a göre Bitcoin sanılanın aksine karmaşık bir araç değil, “büyük potansiyele sahip basit bir teknoloji” Trezor CEO’su bunun nedeninin Bitcoin’in katı geleneksel finansal sistemlerle rekabeti mümkün kılabilecek benzersiz özellikleri ortaya çıkarmış olması olduğunu söylüyor. Ona göre insanlar Bitcoin’in felsefesinden halen uzak fakat Bitcoin’in en önemli yönü bu.

“Bunu en geniş bağlamında anladığınızda, örneğin finansal öz egemenliği mümkün kıldığında, Bitcoin’in fiyatı ikincil bir konu haline geliyor. Felsefi olarak benim bulunduğum yer burası.”

Yine de fiyatın Bitcoin’in hedeflerine ulaşabilmesi için kilit bir rolü var. Daha fazla insana ulaşması gereken Bitcoin, bunu ancak parabolik büyümelerin getirdiği doğal reklamla yapabilir. 2017 yılında kripto paralarla tanışan insanlar o dönemki boğa sezonu sayesinde bu piyasadan haberdar oldu. Aynı şekilde 2021 boğa sezonunda da benzer bir patlama gördük. Bundan sonraki yaşanacak boğa sezonlarında da kullanıcı tabanının büyümesine en büyük katkıyı yine fiyatın getirdiği coşku verecek.

Trezor, FTX’in çöküşünden ve buna bağlı merkezi kripto borsaları krizinden faydalanan sektördeki az sayıda aktörden biridir. Merkezi borsalardan kaçışla birlikte Trezor donanım cüzdanlarına da ilgi patlaması yaşandı. Şirket, kasım ayından sonra %300’lük satış artışı raporladı.