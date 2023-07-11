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Önde gelen blockchain analiz şirketlerinden TRM Labs tarafından paylaşılan güncel bir araştırma, kripto para sektörünün başına bela olan dolandırıcılık vakalarına ışık tuttu. TRM Labs, geçen ayın son günlerinde paylaştığı raporunda 7,8 milyar dolarlık bir bilançoya işaret ediyor. Platformun aktardığı bilgilere göre 2022 yılında kripto para sektöründe dolandırıcılara kaybedilen miktar tam olarak bu kadar.

Araştırmacılar, en büyük 10 kripto para ponzi yapısını ortaya koyarak bunların aslın toplam dolandırıcılık miktarının %54’üne tekabül ettiğini vurguladı. Kripto para yatırımcılarına en çok zarar ettiren 3 dolandırıcılık yöntemi ise şirket tarafından belirlendi.

Pig Butchering

Pig Butchering olarak bilinen bu yöntem aslında psikolojik manipülasyon içeriyor ve sosyal mühendislik teknikleri ile harmanlanıyor. Burada dolandırılan kişi ile uzun süreli ilişki kurulup uzun süreli yatırımları hedefleniyor ve amaç kısadan çok uzun vade dolandırmak.

Bu dolandırıcılıkların büyük bir kısmının USDT içerdiği de belirtiliyor. Bazen dolandırılan kişinin iş ve aile ilişkilerinin de kullanıldığı belirtiliyor. Özellikle sosyal medyadan tanışılan kişiler, bu dolandırıcılığı uygulama riskini daha çok taşıyor.

Bunun yanı sıra dolandırılan bireylerin bunu raporlamaya çekinmesi ve utanması da asıl verilerin hala alınamamasına neden oluyor. Pig Butchering buna rağmen yüzdesi en yüksek kripto para dolandırıcılığı.

İş E-posta Sızıntıları

BEC olarak da bilinen iş e-postası sızıntısı, dolandırıcıların belirli iş ve kurum e-postalarını hedef aldıkları bir yöntem olarak ifade edilebilir. Bu kapsamda iş arkadaşlarından e-posta aldığını düşünen mağdurlar fon transferi yapmaya zorlanabiliyor veya benzer durumlar oluşabiliyor. FBI tarafından 2022 yılında belirtilen raporda bu yöntemin toplam 2,7 milyar dolarlık zarar yol açtığı vurgulanmıştı.

Exit Scam

Bu yöntem aslında direkt olarak kripto para sektörü ile ilişkili ve “rug pull” olarak da biliniyor. Bir token projesinin kurucusu projedeki bütün likiditeyi alarak kaçtığında veya farklı yöntemlerle bunu gerçekleştirdiğinde, exit scam gerçekleşiyor. Burada yatırımcıların araştırma yapmadan yatırım yapması ise en büyük sorun olarak görülüyor.