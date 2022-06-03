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2022 Kripto Kışı Dev Borsayı Vurdu! %55 Düştü!

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, 2022'de Fed'in şahinleşmesiyle sert düşen kripto para piyasası ile birlikte ağır kan kaybetti.
18:30
3 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, 2022’de Fed’in şahinleşmesiyle birlikte yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla ağır kayıplar verdi. Borsanın Google Play ve App Store’daki mobil uygulama indirmeleri sert düştü.

Volatiliteli Piyasalar Coinbase’i de Vurdu

Uygulama analitik platformu Appfigures’ün verilerine göre, Coinbase’in yeni uygulama indirmeleri Ocak ve Mayıs arasında yaklaşık 2 milyondan 900 bin yüzde 55 oranında düştü. İlginç bir şekilde, yıldan yıla indirmeler 2021’in Mayıs ayında kaydedilen 3.9 milyondan yaklaşık yüzde 79 düştü.

Geçen yıl, çoğu yatırımcı, Bitcoin gibi varlıkların yükseldiği ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bir dönemde piyasaya giriş yapmak için Coinbase gibi merkezi kripto para borsalarını tercih etmişti.

Coinbase’in potansiyel yeni kullanıcıları platformuna çekememesi, potansiyel düzenlemelerin neden olduğu endişeler gibi diğer faktörlerle birlikte yatırımcılar arasındaki beklentinin olumsuz olduğu şeklinde yorumlanıyor.  Coinbase’in uygulama indirmelerini yeniden artırmasının, ABD Başkanı Joe Biden’in dijital para geliştirme konusundaki  yürütme emri gibi girişimler yoluyla kripto para sektörünü resmi olarak düzenlemek için önlemler aldığı düşünüldüğünde şimdilik zor görünüyor.

Uygulama indirmelerindeki düşüş, 2022’nin ilk çeyreğinde büyük zarar gören Coinbase’in genel iş modeliyle de doğrudan bağlantılı. Borsa, yılın ilk çeyreğinde hayal kırıklığına neden olan 430 milyon dolarlık kayıp kaydetti. Genel olarak, yılın ilk çeyreği, 2021’in sonlarında başlayan kripto paraların fiyatlarındaki sert düşüşle ve volatilitenin süren eğilimi ile karakterize edildi.

Coinbase’den İşe Alımları Durdurma Kararı

Kripto para borsası, sürdürülebilirlik için işe alım sürecinin farklı unsurlarını yeniden ele alıyor. Örneğin, Coinbase, 2 Haziran’da daha önce işe alınan adaylar için yapılan kabulleri iptal ederken işe alımları durdurma süresini uzattığını duyurdu. Coinbase’e göre bu, ABD’deki en büyük borsanın mevcut makro ortamda hareket etmesine yardımcı olmak için yapılıyor.

Coinbase CEO’su LJ Brock, “Hızlı bir şekilde adapte olmak ve şimdi harekete geçmek, bu makro ortamda başarılı bir şekilde hareket etmemize ve daha da güçlenerek daha sağlıklı büyüme ve inovasyon sağlamamıza yardımcı olacak.” dedi.

Coinbase’in kurucu ortaklarından Brian Armstrong, başlangıçta kripto para piyasasındaki uzun süreli durgunluktan kaynaklanan endişeleri küçümsemişti. Nihayetinde piyasanın durumu her geçen gün kötüye gitti ve küçümsenemeyecek boyutlara ulaştı.

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