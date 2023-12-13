BITCOIN (BTC)

2022 Çöküşünü Bilen Analistten Kritik Uyarı: “Fırsatlar Her Zaman Olacaktır!”

Özet

  • Analist Capo, kripto para piyasalarında 2022'deki düşüş eğilimini sürdürerek, Bitcoin ve genel kripto piyasalarının ayı piyasasına gireceğini öne sürdü.
  • Capo, önce Bitcoin, Ethereum ve bazı altcoinlerin kısa vadeli bir yükseliş gösterebileceğini, ancak ardından yeni bir düşüş dalgasının başlayabileceğini belirtti.
  • Analist kripto para piyasalarındaki düşüşe rağmen, tüm short pozisyonlarını kapattığını ve mevcut durumda kripto paralar eklemeksizin cüzdanında tuttuğunu ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarında 2022 yılındaki düşüşü ifade ettikten sonra Bitcoin’de (BTC) düşüş eğilimi tahminini sürdüren analist Capo, piyasaların çok daha düşük fiyatlar göreceğini öne sürdü.

Alt Başlıklar
“Bitcoin’de Yükseliş Sürecek!”“Short Poziyonlarımı Kapattım!”

“Bitcoin’de Yükseliş Sürecek!”

Capo takma adıyla bilinen kripto para analisti Telegram üzerinden yaptığı açıklamalarda Bitcoin (BTC) ve geri kalan kripto piyasalarının ayı piyasasının yeniden başlamasına tanıklık etmek üzere olduğuna inandığını öne sürdü. Ancak bir sonraki düşüş gerçekleşmeden önce Capo, Bitcoin, Ethereum (ETH) ve bazı altcoinlerin bir kez daha yükselişe geçebileceğini öngörüyor. Analist konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Benim Bitcoin ve altcoinler hakkındaki fikrim şu: Daha düşük bir zirve oluşturmak için buradan yükselecek (BTC için yaklaşık 43.000 ile 44.000 dolar ve ETH için 2.300 ile 2.400 dolar). Bazı altcoinler yeni zirveler yapabilir. O zaman ayı piyasasının ikinci dalgası başlamalı.

Daha sonra Bitcoin’i daha yakından ele alan Capo, BTC’nin 38.000 dolara kadar düştüğünü gösteren bir grafik paylaşarak konu hakkında şunları söyledi:

BTC için böyle bir düşüş şey bekliyorum.

“Short Poziyonlarımı Kapattım!”

Capo, kripto para piyasalarında düşüş eğilimi gösterse de sosyal medya platformu X’teki takipçilerine tüm short pozisyonlarını kapattığını ve mevcut konum itibariyle kripto para birimlerini ekleme yapmadan cüzdanında bulundurduğunu belirtti. Analist konu hakkında son olarak şunları söyledi:

Geçtiğimiz haftalarda/aylarda çoğu insanın portföylerinin değerini artırdığını biliyorum ve bundan mutluyum. Kendi adıma, sadece analizime sadık kalıyorum, başkalarının çalışmalarına her zaman saygı duyuyorum ve gürültüyü göz ardı ederek tüm piyasanın makro analizini yapmak için yüzlerce saatimi ayırıyorum. Ana fikir aynı kalıyor. Piyasaya açık olmadığım için kırgın görünen insanlar var ama bu benim kararım ve buna razıyım. Fırsatlar her zaman olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Analistten Düşüş Senaryosu: Bitcoin’de Tehlike Çanları Çalıyor!

Bitti Denilirken Neredeyse 3x Yaptı ve Küllerinden Doğdu! İşte 2023 Yılı Sonuna Yaklaşılırken Bitcoin’de Yaşananlar!

Bitcoin’de (BTC) Halving: Arz-Talep Dinamikleri ve Fiyat Performansı!

Analistten BTC’de Derin Düşüş Beklentisi: Uyarı Peş Peşe Geldi!

Popüler Analist Bitcoin Düzeltmesini Yorumladı! Altcoin’ler İçin Anlamı

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Bu Hafta Yükselebileceği İddia Edilen 0,10 Doların Altındaki Kriptolar 
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bu Hafta Yükselebileceği İddia Edilen 0,10 Doların Altındaki Kriptolar 
Sponsorlu Makale
Web3 Alanında Sıcak Gelişme! Bu Platform Devasa Fon Topladı
Web3
200 Milyon Dolarlık Müşteri Fonunu Çaldıran Borsalar İçin Olay Açıklama: Yüzde 100 Güvenli
KRİPTO PARA BORSALARI
Sıcak Gelişme! Coinbase ABD Dışında Bitcoin Ve Ethereum Ticaretini Başlatıyor
COINBASE
Lost your password?