2022 Çöküşünü Bilen Analistten Kritik Uyarı: “Fırsatlar Her Zaman Olacaktır!”

Kripto para piyasalarında 2022 yılındaki düşüşü ifade ettikten sonra Bitcoin’de (BTC) düşüş eğilimi tahminini sürdüren analist Capo, piyasaların çok daha düşük fiyatlar göreceğini öne sürdü.

“Bitcoin’de Yükseliş Sürecek!”

Capo takma adıyla bilinen kripto para analisti Telegram üzerinden yaptığı açıklamalarda Bitcoin (BTC) ve geri kalan kripto piyasalarının ayı piyasasının yeniden başlamasına tanıklık etmek üzere olduğuna inandığını öne sürdü. Ancak bir sonraki düşüş gerçekleşmeden önce Capo, Bitcoin, Ethereum (ETH) ve bazı altcoinlerin bir kez daha yükselişe geçebileceğini öngörüyor. Analist konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Benim Bitcoin ve altcoinler hakkındaki fikrim şu: Daha düşük bir zirve oluşturmak için buradan yükselecek (BTC için yaklaşık 43.000 ile 44.000 dolar ve ETH için 2.300 ile 2.400 dolar). Bazı altcoinler yeni zirveler yapabilir. O zaman ayı piyasasının ikinci dalgası başlamalı.

Daha sonra Bitcoin’i daha yakından ele alan Capo, BTC’nin 38.000 dolara kadar düştüğünü gösteren bir grafik paylaşarak konu hakkında şunları söyledi:

BTC için böyle bir düşüş şey bekliyorum.

“Short Poziyonlarımı Kapattım!”

Capo, kripto para piyasalarında düşüş eğilimi gösterse de sosyal medya platformu X’teki takipçilerine tüm short pozisyonlarını kapattığını ve mevcut konum itibariyle kripto para birimlerini ekleme yapmadan cüzdanında bulundurduğunu belirtti. Analist konu hakkında son olarak şunları söyledi:

Geçtiğimiz haftalarda/aylarda çoğu insanın portföylerinin değerini artırdığını biliyorum ve bundan mutluyum. Kendi adıma, sadece analizime sadık kalıyorum, başkalarının çalışmalarına her zaman saygı duyuyorum ve gürültüyü göz ardı ederek tüm piyasanın makro analizini yapmak için yüzlerce saatimi ayırıyorum. Ana fikir aynı kalıyor. Piyasaya açık olmadığım için kırgın görünen insanlar var ama bu benim kararım ve buna razıyım. Fırsatlar her zaman olacaktır.

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