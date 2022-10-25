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2018 yılında Bitcoin’de (BTC) yaşanan ayı piyasasının dibini doğru bir şekilde tahmin etmesiyle tanınan popüler bir kripto para analisti, mevcut konumda lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) fiyatında ciddi değişiklikler olabileceğini öne sürdü.

Ethereum’da Ralli

Kıdemli kripto para analisti Smart Contracter Twitter üzerinden 211.400 takipçisine Ethereum’un mevcut piyasa koşullarında 200 haftalık hareketli ortalamaya olan yaklaşımından dolayı net bir satın alma fırsatı sunduğunu belirtti. Uzman analiste göre Ethereum mevcut fiyatından %80 oranında daha yüksek olan 2.400 dolar seviyesini hedefliyor. Kıdemli analist açıklamalarında şunları söyledi:

Uzun vadeli satın alma rakipleri gerçekten de kendilerini gösterdiler. ETH şu anda 200wma veya beş haftayı temel alıyor. Haftalık en düşük seviye çözülüp tekrar yükselmeye başladığında, bunu neden kaçırdığınıza dair hiçbir mazeretiniz olmayacak. Bence Ethereum’un sıradaki hedefi 2.400 dolar.

Smart Contracter ayrıca genel olarak altcoinlerde de bir yükseliş ivmesi yaşanabileceğini belirtti. Kripto para borsası FTX üzerindeki altcoin endeksinin, büyük bir düşen kama oluşturan bir yükseliş deseni oluşturduğunu ileri sürdü. Smart Contracter konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Altcoinler yükseliş hazırlığında olabilir. FTX’deki altcoin endeksi düşen bir kama gibi görünüyor. Bence artık yükselişe geçmenin zamanı geldi.

Uzman Yorumu

Smart Contracter kripto para piyasalarının beklenen yükselişe hazır olduğunu düşünürken, bir diğer popüler kripto para analisti Capo Twitter üzerinden 559.600 takipçisine, Bitcoin’de başka bir büyük düşüş yaşanmadan önce yalnızca kısa bir rahatlama rallisinin başladığını öne sürdü. Uzman analist Capo’ya göre, Bitcoin 14.000 dolar seviyesine kadar derin bir düzeltme yapmadan önce yaklaşık 21.000 dolara yükselmeye hazır. Capo, Bitcoin hakkında şunları söyledi: