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Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda bekleneni veremezken, yakımlar, ortaklıklar ve yeni projeler ile gündemden düşmüyor.

SHIB Yakım Oranı, Yüzde 283 Arttı

Shiba Inu topluluğu yeni başarılar için sabırsızlıkla beklerken, son 24 saat içinde SHIB’in yakım oranında ani bir artış yaşandı. Son 24 saatte 14 ayrı işlemde 213.344.808 (213.34 milyon) SHIB yakıldı. “1 Cent Token” adlı topluluk liderliğindeki bir işlemde 90.64 milyon SHIB yakıldı. Bu bağlamda, SHIB yakım oranı son 24 saat içinde %283 arttı. Bunun yanı sıra, gizemli bir da cüzdan iki ayrı işlemde 84.46 milyon adet token yaktı. Genel olarak, Shiba Inu topluluğu son 24 saat içinde 213.34 milyon SHIB’i dolaşımdan çıkardı. “1Cent”, son 24 saat içinde en çok Shiba Inu’u yakan platform oldu. Gizemli cüzdan ise, “Günün En İyi SHIB Yakıcıları” listesinde ikinci sırada yer aldı. 1 Cent, haftalık yakma etkinliğini 29 Ağustos Pazartesi günü düzenledi ve devasa bir işlemde toplam 90.648.714 (90.64 milyon) SHIB yaktı. Proje, “Yakma Kanıtı” olarak topluluk ile yakım işleminin bağlantısını paylaştı. Projenin resmi web sitesi, 1Cent tokeninin 14 Mart’tan bu yana 26 ayrı işlemde toplam 2.983.469,032 (2.98 milyar) SHIB’i dolaşımdan kalıcı olarak kaldırdığını iddia ediyor.

Öte yandan Etherscan.io verileri, gizemli cüzdanın iki ayrı işlemde toplam 84.469.317 (84.46 milyon) SHIB yaktığını bildirdi. Gizemli cüzdan, yaklaşık 17 saat önce ilk işlemi gerçekleştirdi ve 71.117.329 (71.11 milyon) SHIB’i dolaşımdan çıkardı. Bir dakika sonra cüzdan ikinci bir işlem gerçekleştirdi ve 13.351.988 (13.35 milyon) SHIB daha yaktı. SHIB yakım oranı büyük oranda artarken, Shiba Inu’nun fiyatı son gün içinde %5’ten fazla artarak 0.00001257 dolara yükseldi. 24 saatlik işlem hacmi ise 382.579.767 dolar (382.57 milyon ) oldu.