Dün yaşanan yükseliş hızla tersine döndü ancak BTC fiyatı 29.500 dolar desteğini korumak için mücadele veriyor. Ethereum ve Ripple piyasa genelindeki hissiyat hızla tersine döndüğünden dolayı toparlanmayı yarıda kesti. Peki ETH ve XRP Coin yatırımcılarını ilerleyen günlerde hangi seviyeler bekliyor?

Ethereum (ETH) Yorum

Alıcılar 7 Ağustos’ta 1.816 dolara düşen fiyata tepki alımı gerçekleştirdi. Fiyat hızlı toparlandı ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Boğalar 50 günlük SMA’da (1.881 dolar) dirençle karşılaşıyor ancak 20 günlük EMA’nın korunabilmesi pozitiftir. Alıcılar fiyatı 50 günlük SMA’nın üzerine çıkarırsa, ETH/USDT çifti 1.930 dolara ve nihayetinde psikolojik açıdan önemli olan 2.000 dolar seviyesine yükselebilir. Boğaların yukarı hareketin bir sonraki ayağını başlatmak için bu seviyeyi aşması gerekecek.

Yükseliş görünümü 1.800 dolar altı kapanışta hızla tersine dönebilir. Bitcoin volatilitesi altı aylık dipte olduğu için her iki yöne büyük bir hareketin artık başlaması bekleniyor.

Ripple (XRP) Coin Yorum

Dün geç saatlerde mahkemeye dair önemli gelişmeler yaşandı. Jürili duruşmanın önümüzdeki ayın ikinci çeyrek başında olması bekleniyor. Diğer taraftan uzlaşı kararı çıkmadı. Bu da SEC ile Ripple arasındaki zorlu mücadelenin eğer temyizler de olursa 2025 ortalarına kadar devam edebileceğini gösteriyor.

SEC tarafı günün dakikalarında özet karara itiraz edeceklerini duyurdu. Sürecin bu denli uzaması beklenen bir şey değildi ancak kriptonun tamamını ilgilendiren bir dava olduğu için normal karşılanabilir.

Teknik görünüme bakacak olursak XRP 7 Ağustos’ta 50 günlük SMA’dan (0,60 dolar) yön değiştirdi ve 9 Ağustos’ta 20 günlük EMA’ya (0,66 dolar) ulaştı. Fiyatın mevcut seviyeden aşağı dönmesi, duyarlılığın negatife döndüğünü ve traderların satış yaptığını gösterecek. Olası düşüş 0,56 ve 0,5 dolara kadar devam edebilir. Öte yandan fiyat 0,66 dolar üzerinde kalıcı olabilirse 0,73 dolarlık zorlu dirence kadar yükseliş görebiliriz.

Saat 15:30’da açıklanacak enflasyon verisi piyasalarda volatilite artışını tetikleyebilir.