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En büyük altcoin ve en aktif kullanılan akıllı sözleşme platformu Ethereum yakında zor günler yaşayacak. Şimdilik bu gelişmenin fiyat üzerinde ciddi bir etkisi yok ancak tarih yaklaştıkça yatırımcılardaki tedirginliğin fiyatı düşürmesi bekleniyor. Peki Ethereum için tarihin en büyük problemlerinden biri ne zaman yaşanacak? ETH yatırımcılarının bilmesi gerekenler.

Ethereum Geleceği

ETH 2.0 sözleşmesi 2020 yılının sonundan beri dolaşım arzını önemli ölçüde kıstı. Merge ile artık stakerlar sözleşmeye kilitledikleri ETH varlıkların kilidinin açılmasını bekliyor. Normal şartlarda önümüzdeki yıl ortalarına kadar açılmaması beklenen kilit için daha önce duyurduğumuz bir açıklama yapıldı. Şangay Hard Fork‘u Mart ayında yayına alınacak ve ETH stakerları kilitledikleri varlıkları çekebiliyor olacak. Toplam arzın yaklaşık %12’si burada kilitli ve ETH için ciddi bir satış baskısı oluşturabilir.

Yaklaşık 15 milyon ETH ve bunun birkaç milyonu mevcut Ethereum (ETH) fiyatının altından satın alındı. Kabaca 3 milyon ETH eğer Mart ayında fiyat yine bu seviyede olursa kazançlı biçimde satılabilecek. Mevduat başına toplam bakiye 2022 yılında %133 oranında arttı ve ETH döviz rezervi azaldıkça ETH 2.0 sözleşmesindeki kilitli bakiye artıyor. Toplam arzın %15’i olan 18 milyon ETH borsada tutuluyor.

Ancak, borsa rezervi devam eden bir düşüş eğilimindedir. Arz ve talep dinamikleri çatallanmadan sonra değişecek, ETH kilit açılışının fiyat volatilitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

ETH Yorum

Mart ayı yaklaştıkça kripto para piyasalarındaki daha fazla yatırımcı bu gelişmeyle panikleyecek. Henüz 3 ay varken bundan haberdar olup buna göre pozisyon almak yatırımcılara fayda getirebilir. Fed’in 2023 beklentileri kripto para piyasalarının ciddi bir yükseliş yaşamasına imkân tanımıyor. ETH özelinde fiyatı baskılayacak bu gelişme kripto piyasasının daha büyük satışlar yaşamasını tetikleyebilir.

Bugüne kadar ETH2 sözleşmesinde kilitlenen varlıklar ve işlem ücretlerinin yakılması ETH fiyatının lehineydi. Ancak fiyatı besleyen bu katalizörün artık karşı tarafa çalışma zamanı geliyor. Öte yandan aşırı satışları ve fiyat erimesini engellemek için çeşitli çözümler geliştirilebilir. Örneğin ETH2 sözleşmesindeki stake gelirlerinin tatmin edici oranda artırılması iyi bir çözümdür. Bunun dışında düşen fiyatlar bazı kurumsalları daha düşük maliyetle ETH doğrulayıcısı olmaya itebilir. Bu da yeniden sözleşmedeki ETH bakiyesinin artmasını sağlayacaktır.

Kilidi açılacak ETH bakiyesinin bugünkü karşılığı yaklaşık 19,1 milyar dolardır.