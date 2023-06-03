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19 Dolara Yürümüş, Piyasadaki Tüm İlgiyi Kendine Çekmişti! O Altcoin Yeniden Harekete Geçti!

Özet

  • Aptos (APT), yüksek işlem hacmiyle 8,8 dolar direncini kırarak çıkış yaptı ve 10 dolara doğru ilerliyor.
  • Altcoin'in fiyat hareketi ETH'ye benziyor ve destek seviyeleri test edildikten sonra yükselişe devam edebilir.
  • Bitcoin'in (BTC) zayıflık belirtileri gösteriyor oluşu ise riskleri beraberinde getiriyor.
11:56
3 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Aptos (APT), yüksek işlem hacmiyle 8,8 dolarlık aralık direncini kırarak çıkış yaptı. Bu, alıcıların güçlü bir inanca sahip olduğunu gösteriyor ve 10 dolar hedefinin gelmesi oldukça olası görünüyor. Ancak Bitcoin’in grafiğindeki zayıflık göstergeleri Aptos yatırımcıları için bazı riskleri beraberinde getiriyor. Aptos’un fiyat hareketi, Ethereum’un birkaç gün önce sergilediği gibi ilerliyor ve ETH de aralık direncini ve boğa bloğunu kırmış, ardından desteğe dönüştürdüğü direnç seviyesini yeniden test etmişti.

10 Dolar Seviyesi Potaya Girdi

Mevcut aralık (turuncu), 7,7 ile 8,8 dolar arasında uzanıyor. Yazım sırasında 8,99 dolardan işlem gören AP, bu direnç aralığını aşmış durumda. Göreceli Güç Endeksi de (RSI) yükselerek boğa momentumunu gösteriyor. Bu şekilde, fiyat geri çekilmesi durumunda yeniden test edilebilecek iki kısa vadeli bölge ortaya çıkmış durumda. İlk olarak, 2 saatlik fiyat grafiğinde 8,65 dolar (turkuaz) ve 4 saatlik fiyat grafiğinde 8,2 dolar.

Ayrıca, fiyatla birlikte Denge İşlem Hacmi (OBV) göstergesi de önündeki direnci kırdı. Bu yukarı yöndeki hareketin gerçek taleple desteklendiğini gösteriyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir faktör, 8 Mayıs’tan beri olan olumsuz sinyaller veren Fiyat Hacim Dengesizliği (FVG). Fiyat grafiğinde mor kesik çizgi, bu dengesizliğin tepe kısmına karşılık geliyor.

APT’nin bu seviyeden önce kısa bir geri çekilmeyle 8,2 veya 8,6 dolara kadar düşebileceği ve ardından tekrar yukarı yönde hareket yapması mümkün gibi görünüyor. Yukarıda ise bir sonraki direnç seviyesi 10 dolar bölgesinde bulunuyor.

Aptos Ayıları Zorda

Aptos’un kısa vadeli yükselişi, Açık Pozisyon‘daki (Open Interest) artışla birlikte gerçekleşti. Bu, piyasada güçlü bir yükseliş beklentisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca, yükselişin kısmen short pozisyonların likidasyonları tarafından desteklendiği görülüyor.

Likidite edilen ayılar, pozisyonlarını kapatmak için varlıkları piyasa fiyatından satın almak zorunda kalıyorlar. Bu da kısa vadeli yükseliş momentumuna katkıda bulunuyor. Ancak, bu emirlerin tüketilmesinin ardından Aptos’un destek bölgelerine doğru geri çekilmesi, yukarıda belirtilen seviyelere kadar inmesi beklenebilir.

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