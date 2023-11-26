Kripto Para

18 Gelişme Önümüzdeki 7 Gün Kriptoyu Etkileyebilir

Özet

  • Bu hafta birçok altcoinin önemli kilit açılışları olacak.
  • Powell Cuma günü konuşacak ve ondan önce çok sayıda üye de açıklamalar yapacak.
  • Kişisel tüketim giderleri verisi volatilite getirebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Her Pazar olduğu gibi bugün de bizi bekleyen haftaya dair önemli gelişmeleri sizin için ele alıyoruz. Geride bırakmak üzere olduğumuz haftada birçok büyük gelişme yaşadı. Tüm bu olayların fiyat üzerinde ciddi etkileri de oldu. Peki önümüzdeki 7 gün boyunca yatırımcıları ne gibi sürprizler bekliyor?

İçerikler
Haftanın Önemli Gelişmeleri27 Kasım Pazartesi28 Kasım Salı29 Kasım Çarşamba30 Kasım Perşembe1 Aralık CumaYatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Makro cephede ve kripto özelinde takvime sadık kalmak yatırımcılara büyük kazançlar getirebilir. Volatiliteyi tetikleyecek olayları önceden tahmin etmek mümkündür. Elbette bunlara hazırlıklı olmak da önemli. Şimdi önümüzdeki 7 gün boyunca bizleri nelerin beklediğine hızlıca göz atalım.

27 Kasım Pazartesi

  • 16:00 ABD İnşaat İzinleri ve Yeni Konut Satışları
  • LOOKS Kilit Açılış (4 Milyon $)
  • YGG Kilit Açılış (6,1 Milyon $)

28 Kasım Salı

  • 16:55 ABD Kırmızı Kitap
  • 18:00 ABD Tüketici Güveni (Önceki: 102,6)
  • 18:05 Fed/Waller
  • 18:45 Fed/Bowman
  • 21:05 Fed/Barr Konuşacak
  • AGIX Kilit Açılışı (2,8 Milyon $)
  • DYDX (7,83 Milyon $)

29 Kasım Çarşamba

  • 16:30 ABD GSYİH (Beklenti: %3,5)

30 Kasım Perşembe

  • 16:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (Önceki: 0,3%)
  • 16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Önceki: 209K)
  • 17:05 Fed/Williams
  • OP Kilit Açılışı (44,4 Milyon $)

1 Aralık Cuma

  • 11:00 Fed/Barr
  • 19:00 Fed/Powell Konuşacak
  • 1INCH Kilit Açılışı (35,7 Milyon $)

Not: 12 Aralık tarihinde APT Coin 181 Milyon dolarlık büyük bir kilit açılışı yapacak.

Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?

Bu hafta bolca kilit açılışı olacak eğer BTC de negatif performans gösterirse ilgili altcoinlerde ekstra düşüş görülebilir. Kişisel tüketim giderleri verisi çok büyük ihtimalle volatiliteyi etkileyecek. Beklenti üzeri rakam önemli hareketlilik doğurabilir özellikle enflasyon verisindeki düşüş devam ederken sürpriz bir kötü erken sinyal almamalıyız.

Fed üyelerinin açıklamalarındaki ton son derece önemli olacak. Faiz indirimlerinin beklenenden geç başlayacağına dair yorumlara gidebilirler. Bunu daha uzun süre sıkılaşmaya devam tarzındaki cümlelerle işleyeceklerdir. Eğer bu niyetleri zayıflarsa olumlu. Powell’ın yapacağı açıklamalar ve diğerlerini son dakika olarak COINTURK üzerinden takip edebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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