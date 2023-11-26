18 Gelişme Önümüzdeki 7 Gün Kriptoyu Etkileyebilir

Her Pazar olduğu gibi bugün de bizi bekleyen haftaya dair önemli gelişmeleri sizin için ele alıyoruz. Geride bırakmak üzere olduğumuz haftada birçok büyük gelişme yaşadı. Tüm bu olayların fiyat üzerinde ciddi etkileri de oldu. Peki önümüzdeki 7 gün boyunca yatırımcıları ne gibi sürprizler bekliyor?

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Makro cephede ve kripto özelinde takvime sadık kalmak yatırımcılara büyük kazançlar getirebilir. Volatiliteyi tetikleyecek olayları önceden tahmin etmek mümkündür. Elbette bunlara hazırlıklı olmak da önemli. Şimdi önümüzdeki 7 gün boyunca bizleri nelerin beklediğine hızlıca göz atalım.

27 Kasım Pazartesi

16:00 ABD İnşaat İzinleri ve Yeni Konut Satışları

LOOKS Kilit Açılış (4 Milyon $)

YGG Kilit Açılış (6,1 Milyon $)

28 Kasım Salı

16:55 ABD Kırmızı Kitap

18:00 ABD Tüketici Güveni (Önceki: 102,6)

18:05 Fed/Waller

18:45 Fed/Bowman

21:05 Fed/Barr Konuşacak

AGIX Kilit Açılışı (2,8 Milyon $)

DYDX (7,83 Milyon $)

29 Kasım Çarşamba

16:30 ABD GSYİH (Beklenti: %3,5)

30 Kasım Perşembe

16:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (Önceki: 0,3%)

16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Önceki: 209K)

17:05 Fed/Williams

OP Kilit Açılışı (44,4 Milyon $)

1 Aralık Cuma

11:00 Fed/Barr

19:00 Fed/Powell Konuşacak

1INCH Kilit Açılışı (35,7 Milyon $)

Not: 12 Aralık tarihinde APT Coin 181 Milyon dolarlık büyük bir kilit açılışı yapacak.

Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?

Bu hafta bolca kilit açılışı olacak eğer BTC de negatif performans gösterirse ilgili altcoinlerde ekstra düşüş görülebilir. Kişisel tüketim giderleri verisi çok büyük ihtimalle volatiliteyi etkileyecek. Beklenti üzeri rakam önemli hareketlilik doğurabilir özellikle enflasyon verisindeki düşüş devam ederken sürpriz bir kötü erken sinyal almamalıyız.

Fed üyelerinin açıklamalarındaki ton son derece önemli olacak. Faiz indirimlerinin beklenenden geç başlayacağına dair yorumlara gidebilirler. Bunu daha uzun süre sıkılaşmaya devam tarzındaki cümlelerle işleyeceklerdir. Eğer bu niyetleri zayıflarsa olumlu. Powell’ın yapacağı açıklamalar ve diğerlerini son dakika olarak COINTURK üzerinden takip edebilirsiniz.