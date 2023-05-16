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Kripto endüstrisi, sürekli yeni trendlerin ortaya çıkması nedeniyle hızla gelişimini sürdürüyor. Bununla birlikte, bilgi sahibi olmak ve veriye dayalı kararlar almak için en son piyasa hareketlerinden haberdar olmak çok önemli olabilir.

CoinMarketCap’te Onlar Var

16 Mayıs’ta elde edilen verilere göre, trend olan ilk üç kripto para Pepe (PEPE), Milady Meme Coin (LADYS) ve Sui (SUI) oldu. Sonuçlar CoinMarketCap’in platformda en çok aranan kripto paralar listesine dayanmakta.

Memecoin olarak adlandırılan kripto paralar son zamanlarda kripto topluluğunda büyük ilgi görüyor ve çoğunlukla PEPE ve LADYS için de bu durum geçerli olmaya devam ediyor. Bu kripto paralar, çoğu zaman temel bir ekonomik ya da ticari kullanım alanına sahip olmamakla birlikte, topluluk odaklı varlıklar oldukları için yüksek ilgi çekme eğiliminde olabilir.

Bununla birlikte, fiyatları genellikle sosyal medya ve çevrimiçi aldatmacalar tarafından yönlendirilebilir. Bu da sözde elden kaçırma korkusuna (FOMO) ve aynı zamanda ciddi finansal riske yol açabilir.

PEPE Token Ne Durumda?

PEPE hiç şüphesiz son haftalarda dünyada en çok konuşulan memecoin oldu. Kurbağa temalı Pepe token’a dayanan bu kripto para birimi, bu ayın başlarında en nadir fiyat artışlarından birini kaydederek bir noktada yüzdelerle ifade edilemeyecek oranda yükseldi.

Yazım saatine göre, PEPE gün içinde %1,63 artışla 0,000001664 dolardan işlem görüyordu. Haftalık bazda, PEPE’nin fiyatı %15’in üzerinde düştü ve 5 Mayıs’ta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00000431 dolardan %61’in üzerinde düşüş yaşadı.

LADYS Son Durum

Milady Memecoin (LADYS), uzun zamandır beklenen çıkışının ardından %12,056’lık muazzam bir fiyat artışı gören yepyeni bir meme kripto para birimi olarak biliniyor.

Geliştiricisinin kimliği bilinmemekle birlikte, token Twitter’daki birçok kripto yatırımcısının dikkatini çekti ve bunlardan bazıları coin’in Twitter sahibi Elon Musk ile olası bağları hakkında spekülasyonlar yaptı.

Bu yazının yazıldığı sırada LADYS, son 24 saat içinde %28’den fazla değer kaybederek 0,00000009967 dolardan işlem görüyordu. Yine de Milady’nin 7 günlük kazancı %9.500’ün üzerindeydi.

SUI Token Fiyat Analizi

Son olarak, şu anda en trend olan üçüncü kripto para birimi SUI oldu. Önceki ikisinden farklı olarak SUI bir memecoin değil.

Bunun yerine, akıllı sözleşmelerin yürütülmesi için gereken süreyi azaltmayı ve merkezi olmayan uygulamaları için ölçeklenebilirliğe öncelik vermeyi amaçlayan bir kripto firması Mysten Labs tarafından geliştirilen bir platform olan Sui ağının yerel token’ı oldu.

Mysten Labs, Sui ağının bakımına ve işletilmesine yardımcı olmak için SUI’yi piyasaya sürdü. Token, özellikle işlemlerin ve operasyonel ücretlerin ödenmesinin yanı sıra ağın doğrulayıcıları için bir ödül olarak kullanılıyor.

SUI, önceki 24 saat içinde %6’nın üzerinde değer kaybettikten sonra yazım saatine göre 1,16 dolardan işlem görüyordu. Kripto para son haftalarda önemli bir dalgalanma yaşadı ve son 30 gün içinde %74’ün üzerinde düşüş gösterdi.

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