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14 Aydır İlk Defa Oldu! Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Kripto paralar son yaklaşık 1 saattir düşüyor. Bitcoin aniden yaklaşık 400 dolarlık düşüş yaşadı.
18:25
2 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.600 doların altına düştü ve altcoinler şok düşüşüyle değer kaybediyor. Öte yandan on-chain metrikler kral kripto para birimi için önemli bir veriye işaret ediyor. Kısa ve orta vadeli piyasa beklentileri neler? Kripto paralar ABD borsalarının açılışıyla birlikte neden hızla düştü?

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bitcoin fiyatı ABD piyasalarının pozitif açılışıyla 23.940 dolara kadar yükseldi. Ancak sonrasında Avrupa Merkez Bankasından gelen açıklamalar ve Putin’in saldırı imalarıyla DXY yeniden 101 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar endeksindeki anlık %1’e yakın yükseliş Bitcoin fiyatının hızla değer kaybetmesine neden oldu. Altcoinler de bundan nasibine düşeni aldı. Son 18:13 itibariyle altcoinlerdeki geri çekilme devam ediyor.

Kripto paraların kümülatif değeri 1,1 trilyon dolar direncine hiç olmadığı kadar yaklaşmıştı. Mevcut düşüşün devam etmesi 1,05 ve 1 trilyon bölgelerinin test edilmesini sağlayabilir. Bu senaryo altcoinlerde daha fazla düşüş ihtimalini akıllara getiriyor. Ukrayna hükümetine verilmek istenen tanklar bölgedeki çatışmaların daha da şiddetleneceği endişelerini artırıyor. Yaklaşık 1 yıldır Rusya’nın saldırgan tavrı küresel ekonomiyi olumsuz etkiledi. Bugün akşam saatlerinde açıklama yapan Putin, Ukrayna’ya verilen desteğe karşılık olarak cepheye daha fazla tank sürebileceklerini söyledi.

Putin şunları söyledi;

“Rusya kendini tehdit eden ülkelere karşı askeri cevap hakkını saklı tutar. Almanya bizi Leopar tanklarıyla tehdit ediyor biz buna karşılık olarak daha fazla adım atacağız. Rusya’ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçlere cevabımız olacak”.

Bitcoin Fiyatı Düşebilir

On-chain veriler Bitcoin kısa vadeli sahiplerinin kâr alımlarının 2021 Kasım’ından bu yana görülmeyen yüksek seviyelere ulaştığını gösteriyor. CryptoQuant gönderisinde bir analist tarafından belirtildiği gibi, BTC için bu eğilim oluştuğunda kısa vadeli bir zirve genellikle daha olası hale gelir. Buradaki ilgili gösterge, ortalama Bitcoin yatırımcısının şu anda zararına mı yoksa karla mı satış yaptığını söyleyen “SOPR” göstergesidir.

Bu metriğin değeri 1’den büyük olduğunda, bir bütün olarak sahiplerin şu anda satışlarından bir miktar kar elde ettikleri anlamına gelir. Öte yandan, eşiğin altındaki değerler genel piyasanın şu anda bir miktar zararla satış yaptığını göstermektedir. Şimdi, son birkaç yıl içinde özellikle bu STH’ler için 30 günlük hareketli ortalama (MA) Bitcoin SOPR’deki eğilimi gösteren bir grafik var;

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere, 30 günlük MA Bitcoin STH SOPR değeri 2022 ayı piyasası boyunca 1 değerinin altında kalmıştır ve bu da söz konusu yatırımcıların bu dönemde zararına satış yaptığını göstermektedir. Son ralli ile birlikte, metrik keskin bir şekilde tırmandı ve değeri şu anda 1’in üzerinde olduğu için bu bölgeden çıktı.

Özetle bu gösterge bize Bitcoin’in kısa vadede zirve yaptığını söylüyor olabilir.

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