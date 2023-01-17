Dünyanın en büyüklerinden biri onu destekliyordu. Ancak bu kripto para şirketi de kervana katıldı.

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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden birinin desteğini alan popüler kripto para borsasından kötü haber geldi. Kripto para kışı henüz bitmiş değil de zorlu ortamlar zor kararların alınmasına neden oluyor. Bugün Fidelity tarafından desteklenen regüle kripto para borsası aldığı kararı açıkladı.

Kripto Para Kışı

Borsalardaki hacimlerin düşmesi ve gelirlerin azalması sebebiyle şirketler zor kararlar alıyor. Nitelikli iş gücünden vazgeçerek maliyetlerini kısmaya çalışan kripto para şirketleri 2022 yılı boyunca işten çıkarmalar duyurdu. Bununla birlikte 2023 yılında da işten çıkarmalar devam ediyor. Bloomberg’in bir raporuna göre, Fidelity destekli kripto borsası OSL, diğer kripto para şirketlerinin yolunu izleyerek işten çıkarmalara başlıyor. Böylece OSL’nin genel maliyetleri yaklaşık %33 oranında düşmüş olacak.

Hong Kong’un ilk lisanslı kripto para borsası olan borsa, kaç personelin işten çıkarıldığını açıklamadı. OSL’nin ana şirketi BC Technology Group’un CEO’su Hugh Madden, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, maliyetleri düşürme hamlesinin “mevcut piyasa koşullarından” kaynaklandığını ve “personel sayısının azaltılmasını içerdiğini” söyledi.

Kripto Para Şirketleri Zor Durumda

Binance hariç neredeyse tüm kripto para şirketleri 2023 yılına daha az elemanla girdi ve yıla azalarak devam edeceklermiş gibi görünüyor. Şirketlerin gelirleri küresel işlem hacmi 100 milyar doların altında kaldığı için önemli ölçüde düştü. Elbette hayatta kalabilmek için zor kararlar almaları gerekiyor. İşletme maliyetleri de kısmaları gereken giderlerinin başında geliyor. Bundan dolayı nitelikli iş gücünün belli bir kısmından vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Geçen hafta, Cryptocom ve Coinbase’in her biri personelin %20’sini işten çıkardı. Genesis, Huobi ve Silvergate de bu ay işten çıkarmaları duyurdu. OSL, 2022 yılında işgücünün %15’ini, yani 40 ila 60 kişiyi işten çıkarmıştı.

İşten çıkarmalar kripto paralara özgü bir durum da değil. BlackRock dahil dünyanın en büyük finans kuruluşları da en değerli elemanlarıyla vedalaşmak zorunda kalıyor. Bu tarz şirketler ciddi maliyetleri üstlenerek kalifiye uzmanları istihdam ediyor. Personel temin sürecinden tutun, şirket içi eğitimlere kadar ciddi miktarda yatırım yapılan personellerin işten çıkarılmaya başlanması bize kritik günlerin yaklaştığını söylüyor. Resesyon endişelerinin ortasında her alanda işten çıkarmaların devam etmesi bekleniyor.