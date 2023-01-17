Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   10 Trilyon Dolarlık Dev Onu Destekliyordu! Kripto Para Şirketinden Kötü Haber!

10 Trilyon Dolarlık Dev Onu Destekliyordu! Kripto Para Şirketinden Kötü Haber!

Dünyanın en büyüklerinden biri onu destekliyordu. Ancak bu kripto para şirketi de kervana katıldı.
17:50
17 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden birinin desteğini alan popüler kripto para borsasından kötü haber geldi. Kripto para kışı henüz bitmiş değil de zorlu ortamlar zor kararların alınmasına neden oluyor. Bugün Fidelity tarafından desteklenen regüle kripto para borsası aldığı kararı açıkladı.

Kripto Para Kışı

Borsalardaki hacimlerin düşmesi ve gelirlerin azalması sebebiyle şirketler zor kararlar alıyor. Nitelikli iş gücünden vazgeçerek maliyetlerini kısmaya çalışan kripto para şirketleri 2022 yılı boyunca işten çıkarmalar duyurdu. Bununla birlikte 2023 yılında da işten çıkarmalar devam ediyor. Bloomberg’in bir raporuna göre, Fidelity destekli kripto borsası OSL, diğer kripto para şirketlerinin yolunu izleyerek işten çıkarmalara başlıyor. Böylece OSL’nin genel maliyetleri yaklaşık %33 oranında düşmüş olacak.

Hong Kong’un ilk lisanslı kripto para borsası olan borsa, kaç personelin işten çıkarıldığını açıklamadı. OSL’nin ana şirketi BC Technology Group’un CEO’su Hugh Madden, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, maliyetleri düşürme hamlesinin “mevcut piyasa koşullarından” kaynaklandığını ve “personel sayısının azaltılmasını içerdiğini” söyledi.

Kripto Para Şirketleri Zor Durumda

Binance hariç neredeyse tüm kripto para şirketleri 2023 yılına daha az elemanla girdi ve yıla azalarak devam edeceklermiş gibi görünüyor. Şirketlerin gelirleri küresel işlem hacmi 100 milyar doların altında kaldığı için önemli ölçüde düştü. Elbette hayatta kalabilmek için zor kararlar almaları gerekiyor. İşletme maliyetleri de kısmaları gereken giderlerinin başında geliyor. Bundan dolayı nitelikli iş gücünün belli bir kısmından vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Geçen hafta, Cryptocom ve Coinbase’in her biri personelin %20’sini işten çıkardı. Genesis, Huobi ve Silvergate de bu ay işten çıkarmaları duyurdu. OSL, 2022 yılında işgücünün %15’ini, yani 40 ila 60 kişiyi işten çıkarmıştı.

İşten çıkarmalar kripto paralara özgü bir durum da değil. BlackRock dahil dünyanın en büyük finans kuruluşları da en değerli elemanlarıyla vedalaşmak zorunda kalıyor. Bu tarz şirketler ciddi maliyetleri üstlenerek kalifiye uzmanları istihdam ediyor. Personel temin sürecinden tutun, şirket içi eğitimlere kadar ciddi miktarda yatırım yapılan personellerin işten çıkarılmaya başlanması bize kritik günlerin yaklaştığını söylüyor. Resesyon endişelerinin ortasında her alanda işten çıkarmaların devam etmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Sırada Ne Var? GALA, Fetch ve Waves Coin Yorumları!
Sırada Ne Var? GALA, Fetch ve Waves Coin Yorumları!
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?
Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?
Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
9 Milyar TL’yi Geçti! Türklerin Kapıştığı 2 Kripto Para! SHIB, LUNA, LUNC Değil!
9 Milyar TL’yi Geçti! Türklerin Kapıştığı 2 Kripto Para! SHIB, LUNA, LUNC Değil!
Sıcak Gelişme: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor? Yarın Kritik Gün!
Sıcak Gelişme: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor? Yarın Kritik Gün!
Kripto Paralara 500 Milyon Dolarlık Can Suyu Geliyor! Bu Projelere Yarayacak!
Kripto Paralara 500 Milyon Dolarlık Can Suyu Geliyor! Bu Projelere Yarayacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023