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1 Yılı Aşkın Süredir Üzerinde Çalışılıyordu! Bu Altcoin Bombayı Patlattı, Geri Sayım Başladı!

Popüler altcoin, bir yılı aşkın süredir devam eden geliştirme sürecinin ardından Ethereum Sanal Makinesi'nin (EVM) bir emülasyonu olan ürününün beta sürümünü ana ağda kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
09:31
14 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

EOS‘un geliştirilmesinden sorumlu olan EOS Ağ Vakfı, bir yılı aşkın süredir devam eden geliştirme sürecinin ardından Ethereum Sanal Makinesi’nin (EVM) bir emülasyonu olan EOS EVM’nin beta sürümünü bugün mainnet’te (ana ağ) bir akıllı sözleşme olarak kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Ana ağdaki beta lansmanından önce geçen ayın sonunda testnet (test ağı) lansmanı yapılmıştı.

Ethereum ve EOS İlişkisi

EOS, C++ programlama dilini kullanırken EOS EVM, Ethereum’un programlama dili Solidity ile yazılmış merkeziyetsiz uygulamaları çalıştıracak. Solidity çoğu Web3 geliştiricisi tarafından kullanıldığından ve açık kaynaklı kod kütüphaneleri ve araçları tarafından desteklendiğinden, birlikte çalışabilirlik, programlama dilinde yetenekli geliştiricileri çekmek için daha fazla fırsat yaratır. Ayrıca Ethereum geliştiricileri EOS’un performansından ve veriminden faydalaanbilecek.

EOS Ağ Vakfı’nın kurucusu ve CEO’su Yves La Rose, “Amacımız, Blockchain’leri, geliştiriciler ve son kullanıcılar arasındaki boşlukların kapatıldığı birlikte çalışabilir bir gelecek yaratmak. EOS EVM ile Ethereum geliştiricilerinin ve son kullanıcıların EOS ağının düşük işlem ücreti, ultra yüksek hızından ve güvenilirliğinden faydalanmaları artık çok daha kolay. EOS EVM önemli bir kilometre taşı ve çok zincirli bir geleceğe olan bağlılığımızı temsil etmektedir.” ifadelerini kullandı.

EOS EVM, bir saniyeden oluşan blok aralıkları, düşük işlem ücreti ve saniyede 800’den fazla işlem öngörerek sektörün en performanslı ve uyumlu EVM’si olmayı hedefliyor.

Aksiyonun Olduğu Yer: Ethereum

EOS, ayrıca Ethereum’un birlikte çalışabilirliğini dahil etmek için uzun süre çalıştı çünkü amaçları için bunu yapmak zorundaydı. EOS, heyecan verici lansmanından sonra ilgi çekmekte zorlandı ve geliştirme aktivitesi yeni yetenekleri heyecanlandıramadı ya da çekemedi. Ocak ayında EOS Ağ Vakfı, EOS ekosisteminden ayrılan çoğu geliştiricinin bunu Ethereum‘un “aksiyonun olduğu yer” olduğu için yaptığını yazarak şunları belirtti:

İşte bu yüzden Ethereum Sanal Makinesi ile ilgili çalışmalar çok önemli. EVM uyumluluğu, EOS’un potansiyeli için sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda ticari açıdan da çok önemli. Nihayetinde, daha fazla Solidity geliştiricisini ve kullanıcısını EOS’a davet etmemiz çok önemli.

EOS’un baş mimarı olan Dan Larimer, 2021’nin Ocak ayında projeden ayrılmıştı. EOS topluluğu, bu şok eden ayrılığın ardından projeyi yeniden canlandırmak için resmi geliştirme ekibi kontrolü Block.One‘dan geri almak zorunda kaldı.

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