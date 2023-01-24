2023 yılına bomba haberlerle giriş yapan bu altcoin için kritik 1 dolar seviyesi test edilmeye devam ediliyor. Aşılması an meselesi olabilir.

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Polygon (MATIC) fiyatı kısa vadeli bir kanaldan çıktı ancak 1,04 dolar direnç alanının üzerine çıkamadı. Bunu yapmak gelecekteki trend için çok önemli. Geçen hafta bazı Polygon haberleri vardı. İlk olarak, Polygon 17 Ocak’ta Delhi hard forkunu gerçekleştirdi ve performansını artırmak için proof-of-stake konsensüsünü yükseltti.

En önemli değişikliklerden biri, temel gaz ücreti için değişim oranının %12,50’den %6,25’e düşürülmesi olacak. Ardından Polygon, sahiplerinin Polygon ağının yerel token’ı olan MATIC’i stake ederek ödül kazanmalarına olanak sağlamak için BitGo ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Polygon Fiyatı 1 Dolar Olacak Mı?

22 Temmuz’da MATIC fiyatı 0,77 dolarlık yatay alanı geri alarak Haziran ayında başlayan yukarı yönlü hareketi sınırladı. Daha sonra, fiyatta daha yüksek düşük noktalar yaratarak iki kez (yeşil simgeler) 1 dolar bölgesinin üzerine sıçradı. Poligon fiyatı Aralık ayındaki ikinci sıçramadan bu yana arttı.

Haftalık zaman dilimindeki teknik gösterge incelemeleri yükseliş eğiliminde görünüyor. Bu, haftalık RSI’da görülebilir. Gösterge azalan bir direnç çizgisinden (siyah) çıktı ve ardından 50’nin üzerine çıktı. Bunların her ikisi de yükseliş eğiliminin işaretleri olarak kabul edilebilir.

Fiyat hareketiyle birleştirildiğinde, bir sonraki direnç alanına doğru 1,38 dolarlık artışı destekliyorlar. Haftalık kapanışın 0,77 doların altında olması bu yükseliş fiyat analizini geçersiz kılabilir.

Kısa Vadeli Artış Geliyor Mu?

Altı saatlik kısa vadeli grafikten elde edilen teknik analiz de karışık bir görünüm sunuyor. Yükseliş tarafında, fiyat azalan bir paralel kanaldan çıktı ve bunu destek olarak doğruladı. Düşüş tarafında, kripto varlık 0,5 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından oluşturulan 1,04 dolar direncinin üzerine çıkmakta zorlanıyor. Ayrıca, altı saatlik RSI düşüş eğilimi yarattı.

Bu nedenle, MATIC token fiyatı 1,04 dolar direnç alanının üzerine çıkarsa, 1,15 dolara yükselmesi beklenilebilir. Öte yandan, reddedilir ve kanalın içine geri düşerse, 0,77 dolarlık destek alanının yeniden test edilmesi ihtimal dahilinde olabilir.

Sonuç olarak, Polygon fiyatının 1,04 dolar direnç alanından başarılı bir şekilde çıkıp çıkmayacağı gelecekteki trendin yönünü belirleyebilir. Bir kırılma, 1,15 dolar civarında bulunan dirence kadar bir yükselişi tetikleyebilir, bir reddedilme durumu ise 0,77 dolarlık destek alanının yeniden test edilmesine yol açabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.