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Zincir üzeri veri analiz platformu Lookonchain, balina seviyesi büyük yatırımcıların son haftalarda büyük miktarlarda Pepe (PEPE) satın aldıklarını bildirdi. Balinaları yoğun bir şekilde PEPE token alıyor oluşu yaklaşan bir rallinin habercisi olabilir.

Balinalar PEPE Token Satın Alma Çılgınlığında

Lookonchain’e göre en dikkat çekici balina işlemlerinden biri osf_rekt adını kullanan bir cüzdan adresince yapıldı. Balina, 14 Haziran’dan 11 Temmuz’a kadar 613 milyar PEPE token satın almak için 536 ETH (1.04 milyon dolar) harcadı ve ortalama satın alım fiyatı 0,00000169 dolar oldu. Balina ayrıca 690 milyar PEPE’yi (1.05 milyon dolar) güvenli bir çoklu imzalı kripto para cüzdanına aktardı.

Bir diğer kayda değer balina işlemi ise 0x025a4f00b128f821061f35e571dc2463d565403c cüzdan adresi tarafından yapıldı. Bu balina, 0,000001519 dolardan 263 milyar PEPE satın almak için 400 bin USDC harcadı. Balina, PEPE’nin fiyatının o zamandan beri 0,000001536 dolara yükselmesinden dolayı bu yatırımdan önemli bir kar elde etti.

Son olarak, rektmando olarak da bilinen thegreatmando.eth adlı cüzdan adresi 7 Temmuz’da Binance‘ten 635 milyar PEPE (1 milyon dolar) çekti. Balinanın ortalama alım fiyatı 0,00000149 dolar civarında. Bu da yaptığı PEPE alımından önemli bir kar sağladığı anlamına geliyor.

251 Doları 279 Bin Dolar Yapan Balina İse Satış Yaptı

Öte yandan bazı balinaların da ellerindeki PEPE’leri boşalttıkları görülüyor. Sadece 251 dolar veya 0,125 ETH ile toplam 5.9 trilyon PEPE satın alan dimethyltryptamine.eth adlı cüzdan adresi büyük bir satış yaptı. PEPE balinası, yaklaşık 279 bin dolar değerinde olan 149.4 ETH karşılığında toplam 180 milyar PEPE token’ini elden çıkardı.

PEPE token bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,67 yükselişle 0,000001535 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in son 24 saatte gördüğü en yüksek seviyenin 0,000001548 dolar, en düşük seviye ise 0,00000149 dolarda.

PEPE’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 5 Mayıs’ta 0,000004354 dolarla kaydedildi. En büyük 3’ncü memecoin olan PEPE, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 64,73 altında fiyatlanıyor.